سباق يأخذ على الكلاسيكية؛ يتفوق على Independiente 2-1

بوينس آيرس (أسوشيتد برس) - ضرب نادي السباق النهاية وامتلك أفيلانيدا بفوزه على 2-1 كزائر لـ Independiente في اليوم الكلاسيكي بين المناطق لكأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

في ديربي أخرى لعبت يوم السبت، سان لورينزو-هوراكان وكولون يونيون تعادل بلا هدف، وفاز بانفيلد على لانوس 1-0 بعيدا.

سيكون هذا الأحد دور Superclassic بين River Plate و Boca Juniors, الذي سيلعب دور البطولة في ملعب «Monumental» في تسليط الضوء على التاريخ السابع.

هدف من Enzo Copetti، في 85 دقيقة، حدد الدعوى القضائية في ملعب «ليبرتادوريس دي أمريكا» وقذف السباق مؤقتًا، وهو الوحيد الذي لم يهزم في المسابقة، إلى قمة المنطقة A.

وقد تقدمت الزيارة من خلال غابرييل هاوش، بعد 3 دقائق، وتمكن Independiente من المستوى من خلال لوكاس غونزاليس، في 55، أيضا بهدف.

كان سباق فرناندو غاغو نصف أول جيد جدا، ولكن في الشوط الثاني كان غارقا من قبل المضيف، الذي تحسن مع دخل آلان سونورا و «سالتيتا» غونزاليس في الشوط الأول.

تمكن فريق إدواردو دومينغيز من الاحتفاظ بالنقاط الثلاث، لكن وظيفة والأداء الرائع لحارس المرمى توماس «تشيلا» غوميز منعهم من القيام بذلك.

وانتهت الزيارة بانتصار غير متوقع في مسرحيته الوحيدة المرتبطة بالمكمل (مساعدة كبيرة من فاكوندو مورا لتعريف كوبيتي الدقيق).

«نظهر أنه في سياق سلبي نعرف كيف نقف. يجب ألا ننسب الفضل للمنافس، الذي دفعنا في الشوط الثاني»، قال «شيطان» Hauche بعد الفوز الرابع لسباق في الكلاسيكيات الخمسة الأخيرة.

في ملعب «نويفو غاسوميترو»، قدم سان لورينزو وهوراكان كلاسيكيًا حيًا فقيرًا.

سعى «الإعصار» إلى المزيد وكان لديه أفضل فرصة له عند أقدام ريكاردو سنتوريون، مع لقطة بالكاد واسعة.

«جلوبو»، التي مددت سلسلة خسارتها (فوزان وستة تعادلات) إلى ثماني مباريات رسمية ضد منافسها الأبدي، قلقة فقط بشأن النهاية.

كما كانت المدينة الكلاسيكية لمدينة سانتا في مدينة.

كولون، الذي لم يهزم أونيون في «الجنرال العميد لوبيز» لمدة تسع سنوات، ظهر حارس المرمى الزائر، الأوروغواي سانتياغو ميلي.

في «لا فورتاليزا»، مدد بانفيلد «أبوته» على لانوس في ما يسمى «ساوثرن كلاسيك» من بوينس آيرس الكبرى.

كان الهدف الرئيسي للمدافع لوتشيانو لولو كافياً لكي يفوز «تالادرو» بالنقاط الثلاث ويصعد إلى المركز الخامس في المنطقة أ. يمكن إبطال هذا لأن الكرة لم توضع بشكل صحيح في وقت تنفيذ الزاوية السابقة.

يمر لانوس، بقيادة خورخي ألميرون، بأزمة من النتائج ويشارك المركز الأخير في المنطقة ب. «غرانيت» لديه سبع مباريات (ثلاث تعادلات وأربع هزائم) دون أن يتغلب على منافسه الكلاسيكي.

هذا الأحد، بالإضافة إلى نزاع Superclassic، سيتم لعب ديربيات مدينتي روزاريو ولا بلاتا، بين سنترال نيويل و Gymnasia-Estudiantes، على التوالي.