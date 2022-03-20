PSG يلعب الخلفية

الكتابة الرياضية, 20 مارس خرج باريس سان جيرمان من ملعب لويس الثاني بعد خسارته 3-0 أمام موناكو, التي كشفت فريق ماوريسيو بوتشيتينو في المباراة التاسعة والعشرين من الدوري الأول في فرنسا. بدون ليو ميسي، منخفض بسبب الأنفلونزا، ولا أنجيل دي ماريا، أظهر الفريق الباريسي أسوأ نسخة له ضد منافس خارج المراكز الأوروبية لكنه وجد جائزته لالتزام لاعبي كرة القدم والمستوى الرمادي الذي قدمه منافسه. أظهر كيليان مبابي خيبة أمله خاصة عندما تولى فريق موناكو الصدارة قبل نصف ساعة بهدف سجله وسام بن يدر في تمريرة يوسف فوفانا. بعيدا عن رد الفعل، زعيم المسابقة، الذي كان يقبع منذ إقصاؤه من قبل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أخذ في انهيار كبير. في الدقيقة 68، سجل فريق فيليب كليمنتي الهدف الثاني، عمل الألماني كيفن فولاند بعد حصوله على تمريرة من روبين أغيلار. حاول بوتشيتينو تحويل الوضع وأخذ الأرجنتيني ماورو إيكاردي وإدريسا غويي إلى الميدان بدلاً من جورجينو فيجنالدوم ولياندرو باريديس. وبعد ذلك، مع النتيجة بوضوح ضدها، أزال نيمار من المباراة. كل شيء أصبح أسوأ. وأبرز بن يدر عقوبة الفريق الزائر قبل ست دقائق من النهاية بتحويل ركلة جزاء. اعترف باريس سان جيرمان بهزيمته الرابعة في الدوري الأول. قيادته ليست في خطر. لديه ثلاثة عشر نقطة متقدما على ستاد رين، ولكن الصورة التي يقدمها الفريق تشكك في دور بعض اللاعبين وأيضا المدرب. رئيس أبا/سم