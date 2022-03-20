أوركسترا 33، ألزاتي وفرانسي ستقدم حفلة تضامنية بسبب إلغاء مهرجان التشويش





أعلنت أوركسترا La 33 من خلال شبكاتها الاجتماعية أنها ستقيم يوم الأحد 20 مارس حفلاً موسيقيًا مجانيًا في Ibagué، بعد الإعلان عن تأجيل مهرجان Jamming، الذي كان من المقرر عقده في نهاية هذا الأسبوع في تلك المدينة.

«نيابة عن La 33، نأسف بشدة لما يحدث مع Jamming ونحن نتحد تضامنا مع الإنتاج، مع الفريق الفني، مع زملائنا، على الصعيدين الوطني والدولي، مع التجار والحرفيين، بالطبع مع الحضور ومع مدينة Ibagué، الذين كانوا يشاهدون هذا الحدث. خيار مهم لإعادة التنشيط الاقتصادي والثقافي «، قال أحد أعضاء المجموعة في فيديو بث على الشبكات الاجتماعية.

سيكون Alzate و Zafra Show و Francy جنبًا إلى جنب مع المجموعة. هذا هو حفل تضامني يسمى «توليما المتحدة إلى الأمام»، بدعم من حكومة توليما. سيكون القبول مجانيًا. سيقام الحدث في موقف السيارات في مركز التسوق Arkacentro وسيبدأ في الساعة 6:00 مساءً.

«ال 33، بهدف توفير بعض الإغاثة للأطراف المتضررة وبدعم من الحكومة المحلية، قررنا تقديم حفل دخول مجاني في مدينة إيباجي. ونأمل أن يتم تلقي هذا القرار بطريقة إيجابية وأن يساعد على التغلب على هذا الوضع الذي صدم الكثير منا. لن ننفد الحزب، Ibagué،» قالت المجموعة.

من الجدير بالذكر أن Jamming كان سيجمع حوالي 94 فنانًا من أنواع مثل الريغي والسالسا والروك والراب والريجيتون. بالإضافة إلى ذلك، قبل أيام، بدأت شائعات عن إلغاء محتمل، حيث أكدت فرق مثل بلاك آيد بيز، التي تم تأكيدها على الملصق، وألغت مشاركتها وانضمت لوس كافريس وإيري كينجز وجاه كيور وملديتا فيسينداد وفيسنتيكو.

أدى إلغاء مهرجان Jamming إلى احتجاجات واعتداءات، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية، لذلك اضطرت سلطات Ibagué إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من مثل هذه الأضرار في المدينة في نهاية هذا الأسبوع بسبب التأجيل. وفي الوقت نفسه، قال المنظمون في بيان «نعتذر عن جميع المتضررين ونأمل أن يتمكنوا من فهم حججنا التي أدت إلى هذا القرار الصعب».

العديد من رواد الأعمال الذين لديهم مساحة في الحدث لبيع منتجاتهم وخدماتهم هم من بين الأكثر تضررًا، لذلك انضم المجتمع وأنشأ حساب Instagram يسمى Emprenjamming للمساعدة في نشر وضع هؤلاء التجار، بالإضافة إلى تزويدهم بالمساعدة والمشورة القانونية.

تم فتح هذا الحساب في 19 مارس، ولديه بالفعل أكثر من 1680 متابع وينشرون محتوى من أماكن مخصصة للمتضررين للترويج وبيع كل ما لديهم بالفعل جاهز لهذه الأيام الثلاثة.

من جانبها، فتحت هيئة الإشراف على الصناعة والتجارة (SIC) تحقيقًا وفرضت سلسلة من الإجراءات ضد بوينا فيبرا إيفنتوس. بدأ هذا التحقيق في 11 مارس، عندما قدمت SIC طلبًا للحصول على معلومات للشركة، لكن الشركة فشلت في الامتثال للتعليمات. بالإضافة إلى ذلك، لم يحضر أي ممثل للشركة طاولة العمل التي عقدتها SIC على وجه السرعة في 14 مارس، مما تسبب في ضرر للمستهلكين.

أمرت SIC هذه الشركة بوقف الترويج والإعلان وبيع حدث Jamming Festival 2023، وسيظل هذا الحكم حتى يكون هناك استجابة وحل للحدث الذي تم إلغاؤه.

وبالمثل، ستتحقق من العواقب القانونية عند الإعلان عن إلغاء الحدث الجماهيري بإشعار يوم واحد فقط وسيتم إحالة الشكاوى الواردة إلى مكتب المدعي العام لكي تحدد النيابة العامة في نطاق اختصاصها ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت.

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