أوليفيرا يسود في مانداليكا، ماركيز، أكثر الضحايا غير المناسب

خوان أنطونيو لادوس لومبوك (إندونيسيا)، 20 مار البرتغالي ميغيل أوليفيرا (KTM RC 16)، ساد على مسار مانداليكا، مسرح سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية الإندونيسية، والذي لعب فيه الإسباني مارك ماركيز (ريبسول هوندا RC 213 الخامس) الخسارة الأكثر غير المتوقعة بعد تعرضه لتحطم وحشي أثناء الممارسة الحرة قبل السباق . عانى ماركيز من ما يصل إلى أربعة شلالات خلال عطلة نهاية الأسبوع في إندونيسيا، وفي الرابع طار في الهواء وضرب نفسه بارتجاج في المخ نصحه في النهاية بعدم المشاركة في سباق كان فيه المطر بطل رئيسي آخر. في حين أن فئتي Moto3 و Moto2 لم يكن لديها أي مشاكل في تطورها، على الرغم من أن الفئة المتوسطة تم قطعها من 25 لفة 16 بسبب سوء حالة الأسفلت في الزوايا 2 و 3 و 10 و 17، عندما بدأت الاستعدادات لفئة MotoGP، سقط طوفان حقيقي على مانداليكا. كما تم تخفيض سباق MotoGP، بعد قرار تقصير سباق Moto2، من 27 إلى 20 لفة، لكن المطر لعب أصلًا حاسمًا، وفي بعض الأحيان، مقلقًا. أدى الماء إلى سلسلة من التأخيرات التي أدت إلى الخوف من إلغاء السباق، لكن الهدنة التي قدمها المطر سمحت بالبدء بالمضي قدمًا لمدة ساعة وربع التأخير، في الظروف القاسية للمسار، حيث خرجت مهارات أسرع الدراجين في الماء، في العديد من المناسبات أولئك الذين يفعلون ليس لديهم أكبر إمكانات ميكانيكية في دراجاتهم النارية. وعلى الرغم من وجود عدد من التغييرات في الدقائق الافتتاحية وبدا أن كل شيء ينذر بأنه سيكون الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي Desmosedici GP21) الذي كان سيفرض مهاراته في تلك الظروف، ظهر شخصية أوليفيرا، الذي بدأ من المركز السابع في بدء تشكيل، والذي مع تمريرة ثابتة وعدة لفات سريعة من مهنة ترك كل منافسيه. ميلر أيضا لا يمكن أن تحمل ضغط أولئك الذين جاءوا من الخلف، الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي Desmosedici GP22) وفابيو كوارتارارو (ياماها YZR M 1)، الذين حققوا أفضل وقت تدريب، على الرغم من أنه في الجزء الأول من السباق أعطى بعض علامات الضعف ولكن، مع مرور اللفات نمت وفي عودة مذهلة انتهى بها الأمر إلى المركز الثاني. أفضل إسباني في الفئة انتهى به الأمر إلى أليكس رينز (سوزوكي GSX RR)، الذي جاء ليكون في الكفاح من أجل المناصب القيادية ولكن في النهاية اضطر إلى الاستقرار في المركز الخامس، متقدمًا على زميله وبطل العالم للدراجات النارية في عام 2020، جوان مير. المتسابق Somkiat Chantra (Kalex) أعطى بلاده, تايلاند, أول انتصار في بطولة العالم للدراجات النارية من خلال الفوز Moto2 بالسلطة والمفرد بعد بطولة في عدة لفات سباق سريعة لإثبات جدارته الائتمانية في مانداليكا, حيث رافقه على المنصة الإيطالي سيليستينو فيتي ( Kalex)، الذي تم توحيده في المركز الأول من البطولة، مع آرون كانيه (كاليك)، المركز الثالث. فاز الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا) بفوز قوي ومدوي، وهو الأول من العام، في Moto3، متقدمًا على الإسبان إيزان جيفارا (GasGas) وكارلوس تاتاي (CFMoto). فوجيا هو القائد الجديد لبطولة العالم برصيد 34 نقطة، واحدة أكثر من الإسباني سيرجيو غارسيا دولز (GasGas)، الرابع في السباق، ومع زميله الإسباني إيزان جيفارا الثالث برصيد 28 نقطة. رئيس جي إل /إي