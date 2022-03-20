اعترف أوليفيرا بأن بدايته الجيدة سمحت له بالفوز.

اعترف لومبوك (إندونيسيا)، 20 مار البرتغالي ميغيل أوليفيرا (KTM RC 16) بأن الكثير من نجاح فوزه كان بسبب البداية الجيدة التي قام بها لأنه «بدون تلك البداية الجيدة كان السباق سيكون مختلفًا بالنسبة لي، لأنه خلف السائقين الآخرين لا يمكن رؤية أي شيء بسبب من المطر أو بالأحرى بسبب بقع الماء التي كانت على المسار». «كان من الصعب رؤية وفهم قبضة المسار أيضًا، ولكن بعد بضع لفات رأيت أنني أستطيع سحب المزيد، على الرغم من أنه من الصعب جدًا القيام بسباق في هذه الظروف لأنه في جلسة تدريبية لديك المزيد من الوقت ويمكنك إدارة الإطارات بطريقة أخرى، على الرغم من أنني لحسن الحظ، تحولت جيدًا وتبعت جاك (ميلر)، وهناك فهمت ما أحتاجه». «تمكنت من العثور على فجوة والتغلب عليه»، وقال عن ميلر وذكر أنه «إذا كان هناك سبع لفات أخرى لا أعرف ما كان سيحدث، لأن فابيو (كوارتارارو) كان قويا جدا وراء، ولكن لحسن الحظ تمكنت من العودة إلى المنصة وبنصر»، كان متسابق KTM البرتغالي مسرورا. وقال: «رأيت أن 'بيكو' ومارتين واجهتا مشاكل مع 'aquaplaning' في الزاوية الأولى ولم أكن على علم بأن هناك الكثير من الماء هناك، كانت مسألة غريزة أن تكون قادرة على لفة مع الكثير من الماء». «لم يكن هناك سوى سباقين ولكن من الواضح أننا نريد الاستمرار في الحفاظ على موقع القوة هذا في السباقات التالية ولا نريد الحصول على مراكز جيدة في سباقين أو ثلاثة، وهذا كل شيء، نريد أن نكون متقدمين باستمرار ولهذا علينا أن نعمل بجد، كما هو الحال في هذه الفئة، حيث هناك الكثير من القدرة التنافسية، كما يرى في الربع الثاني مع مثل هذه المساواة لذلك نحن نركز على أن نكون سريعين والحصول على نتائج جيدة في السباق». رئيس جي إل /إي