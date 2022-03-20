طلب مدير المواطنين الألعاب الليلية قبل بداية الموسم

ويست بالم بيتش, فلوريدا, الولايات المتحدة الأمريكية (AP) - ديف مارتينيز, مدير واشنطن الوطنية, طلب بنشاط أن يلعب الفريق المزيد من المباريات الليلية في بداية الموسم.

تم تحقيق أمنيته.

من بين الفرق الخمسة المدرجة في جدول Nationals قبل بداية الموسم, فقط فريق نيويورك ميتس, منافسيهم يوم السبت, سيحصل على المزيد من المباريات الليلية في دوري الجريب فروت هذا العام أكثر من الستة في واشنطن.

وقال مارتينيز: «أعتقد أن هذا يعطي اللاعبين منظورًا مختلفًا حول كيفية الاستعداد، لأننا نلعب مباريات ليلية ثم نستدير ونلعب خلال النهار». «حتى عندما تكون هناك تشكيلة مختلفة، يمكن للاعبين التعود على الاستيقاظ بعد مباراة ليلية والاستعداد.»

مدير بورتوريكو ليس الوحيد الذي يريد أن تبدأ المبارزات لاحقًا.

وقال مدير فريق ميتس باك شوالتر: «أفضل أن يحدث ذلك طوال الوقت».

اعتبر مارتينيز أن اللعب في الليل سيحقق العديد من الأهداف العملية. خاصة في مرحلة ما قبل الموسم الذي تم تقصيره بسبب الإغلاق.

سمح له بمراقبة باتريك كوربين، الافتتاح المحتمل للمباراة الافتتاحية، في ممارسته الثانية للضرب في بداية الموسم في الصباح.

قدم كوربين اليساري 42 ملعبًا خلال ثلاثة أدوار محاكاة، في ما كان على الأرجح آخر جلسة تحضيرية له قبل بدايته الأولى في دوري الجريب فروت.

ثم، في المساء، شاهد مارتينيز الدومينيكان نيلسون كروز، له الرخوة المكتسبة حديثا، ضرب لقتل مزدوج وضرب حقل واحد إلى اليسار، في أول مباراة له مع Nationals.

تبدأ أول أربع مباريات للفريق قبل بداية الموسم على أرضه في الساعة 6:05 بعد الظهر. تبدأ الغالبية العظمى من مباريات الموسم العادي في واشنطن لاحقًا.

قال رجل القاعدة الأول جوش بيل: «خاصة في الأسابيع الأخيرة من بداية الموسم، كنت أتساءل دائمًا لماذا لم نلعب المزيد من المباريات الليلية حتى نستعد لجداولنا الزمنية».

تسمح التحسينات على إضاءة الاستاد للفرق بجدولة المزيد من الألعاب الليلية قبل الموسم.

على الرغم من أن الأضواء في مجمعات ما قبل بداية الموسم لا تصل إلى سطوع دورات الدوري الرئيسية، قال مارتينيز إن النظام في Ballpark of the Palm Beaches، حيث يلعب فريقه، لا ينتقص منه على الإطلاق.

وقال «انها واحدة من افضل الاضواء الموجودة».