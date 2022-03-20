سانتياغو غونزاليس المكسيكي يسقط في نهائي إنديان ويلز الزوجي

انديان ويلز (الولايات المتحدة الأمريكية), 20 مارس المكسيك سانتياغو غونزاليس انخفض يوم السبت في نهائي الزوجي للرجال انديان ويلز مع الفرنسي إدوارد روجر فاسلين ضد الزوج الذي شكله الأمريكان جون إيسنر وجاك سوك. أعلن إيسنر وسوك بطلا في بطولة كاليفورنيا الصحراوية بفوزه على غونزاليس وروجر - فاسلين 7-6 (4) و6-3 في ساعة واحدة و 19 دقيقة. فاز غونزاليس البالغ من العمر 38 عامًا بلقب الزوجي في بطولتي بوينس آيرس وقرطبة (الأرجنتين) هذا العام جنبًا إلى جنب مع الأرجنتيني أندريس مولتيني. في نهائي الزوجي للسيدات في إنديان ويلز، فاز الصيني يفان شو وتشوشوان يانغ على آسيا محمد الأمريكية واليابانية إينا شيباهارا 7-5 و7-6 (4). ستغلق إنديان ويلز إصدار 2022 هذا الأحد مع النهائيات الفردية. ستواجه بولندا ايغا سوياتيك اليونانية ماريا ساكاري من الساعة 13:00 (20:00 بتوقيت جرينتش) بينما سيواجه الاسباني رافا نادال الاميركي تايلور فريتز في موعد لا يتجاوز الساعة الثالثة بعد الظهر (22:00 بتوقيت جرينتش).