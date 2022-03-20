عبارة مبابي التي تكشف مشاكل باريس سان جيرمان الداخلية: «علينا أن نكون محترفين»

Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Paris St Germain - Stade Louis II, Monaco - March 20, 2022 Paris St Germain's Kylian Mbappe changes his jersey during the match REUTERS/Stephane Mahe

هذا الأحد، خسر باريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) 3-0 أمام أس موناكو وتفاقم أزمتهم بعد القضاء على دوري أبطال أوروبا في أيدي ريال مدريد. في مباراة لم يلعب فيها ليونيل ميسي لمباراة الإنفلونزا، هزم فريق ماوريسيو بوتشيتينو وتحدث كيليان مبابي بعد الصافرة النهائية.

المهاجم الفرنسي، الذي اشتعلت كاميرات التلفزيون بالضيق الشديد خلال المباراة، تحدث إلى ميكروفونات أمازون برايم فيديو، ولم يخف انزعاجه من أداء الفريق: «إذا كان لدينا الحد الأدنى من الاحترام لما نقوم به، لما نريد أن نكون وعلى ما نطمح إلى أن نكون، علينا أن نكون المهنيين. لم نلعب لعبة جيدة وحان الوقت لتهنئة موناكو».

سلط The Young Wonder الضوء على مفهوم «كونك محترفًا» و «احترام» درع باريس سان جيرمان، وهو أمر يلفت الانتباه في هذه المرحلة، خاصة لأن وقال شيئا مماثلا مدربه، بوتشيتينو: «هذا لا يمكن أن يحدث. هذا لا يمكن أن يحدث. يمكن أن يكون لدينا عروض سيئة ولكن ليس مع هذا الموقف. من غير المقبول بدء المباراة بهذه الطريقة. إن احترام النادي ومشجعينا أمر أساسي».

كما طلب مبابي، الذي بدأ هذا الأحد، الاعتراف بـ AS Monaco لأدائه، لكنه أضاف: «الهدف هو الذهاب إلى اللقب العاشر. الباقي أعتقد أن الناس لا يهتمون. يمكننا الفوز 9-0، سيظل الناس يفكرون في دوري أبطال أوروبا. يجب أن نظل محترفين. علينا أن نحترم أنفسنا والمشجعين والناس وعائلاتنا».

خسر باريس سان جيرمان 3-0 أمام أس موناكو (رويترز)

لا يبدو أن عبارات المدفعي الشاب عرضية في إطار فريق تم وضع علامة عليه لعدم تمكنه من تحقيق أعلى هدف له، وهو تكريس نفسه في المنافسة القارية، وأنه منذ ذلك الإقصاء كان صمت شخصياته ميسي ونيمار. في الوقت نفسه، يبدو أن لاعب كرة القدم الفرنسي يلعب مبارياته الأخيرة بهذا القميص لأنه في نهاية الموسم تنتهي رباطه، وعلى الرغم من المقترحات التي تلقاها من القيادة، فقد اختار عدم الاستمرار.

حقيقة أن مبابي تحدث عن الاحترام والمهنية وأن بوتشيتينو كان مستاء من «موقف» قادته، هي أدلة واضحة على أن شيئا ما قد كسر في غرفة خلع الملابس باريس سان جيرمان بعد الهزيمة في برنابيو. مع تسعة أيام قادمة و 12 نقطة متقدمة في قمة الدوري 1، يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه على الرغم من الصراعات، فإن الفريق الباريسي سينهي الحملة بالاحتفال. على الرغم من أنه في كرة القدم يمكن أن يحدث

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