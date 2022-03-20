حضور جماعي في جنازة الحاخام كانيفسكي المؤثر في إسرائيل

تجمع مئات الآلاف من اليهود الأرثوذكسي يوم الأحد بالقرب من تل أبيب لحضور جنازة الحاخام الحاخام حاييم كانيفسكي، الملقب بـ «أمير التوراة»، وسط إجراءات أمنية قوية لمنع التدافع.

كانيفسكي، وهو شخصية رئيسية في اليهودية، وزعيم يهود المجتمع الليتواني، توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 94 عامًا. وكان من المقرر ان تقام جنازته بعد ظهر الاحد فى بنى براك، وهى مدينة ارثوذكسية مجاورة لمدينة تل ابيب، بوسط البلاد.

وجدت وكالة فرانس برس أن الآلاف من المؤمنين ملأوا الشوارع وتكدسوا على السلالم وحتى أسطح المنازل لحضور الدفن.

قال شلومو لوغاسي، وهو مؤمن يبلغ من العمر 41 عامًا كان يحاول اختراق الحشد، دون نجاح، للوصول إلى منزل الحاخام الراحل: «بكيت عندما اكتشفت أنني ميت».

واضاف «بصفتنا يهوديا نعرف ان ما يحمله الشعب اليهودي هو التوراة وهذا الرجل هو التوراة حسب علمه».

وقدرت الشرطة الإسرائيلية التدفق بنحو 750 ألف شخص ونشرت 3000 ضابط، بالإضافة إلى القوات شبه العسكرية، لمنع مآسي مثل تلك التي وقعت في أبريل/نيسان 2021، عندما خلفت تدافع خلال رحلة حج يهودية ضخمة 45 قتيلاً، بمن فيهم أطفال، في شمال إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت في بيان ان «الحاخام حرص دائما على الترحيب بكل شخص بقلب مفتوح».

واضاف «انه كان زعيما عاما حقيقيا قاد من منزله المتواضع فى بني براك (بالقرب من تل ابيب) عشرات الالاف من الناس فى اسرائيل بحكمة وحس سليم ومهارة نادرة».

بور-غل/وا/أوك/مب