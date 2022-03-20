وعلق ماكري على القتال بين ألبرتو فرنانديز وكريستينا كيرشنر: «لا توجد خطة ولاولاء، ناهيك عن مسؤولية الحكم»

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

وكما يفعل في كثير من الأحيان، استخدم الرئيس السابق ماوريسيو ماكري شبكاته الاجتماعية للتعليق على الوضع السياسي في البلاد. وهكذا، أشار إلى التأييد البرلماني للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وشدد على أنه بفضل تصويت معا من أجل التغيير، تجنب البلد التخلف عن السداد. كما علق على القتال بين ألبرتو فرنانديز وكريستينا كيرشنر، قائلا: « لا توجد خطة ولاولاء، ناهيك عن مسؤولية الحكم ».

وقال فى نصه «ان التصويت (فى الكونجرس) كشف ايضا عن جميع الكسور الموجودة فى الرئاسة»، واضاف «بطريقة غير عادية وجدت الحكومة اسوأ عدو لها داخل الحزب الحاكم نفسه. يظهر هذا الصراع الداخلي أمام جميع الأرجنتينيين ما كنا نعرفه دائمًا، فالزوجان الرئاسيان متحدان فقط بالحاجة المتبادلة لتحقيق السلطة والحفاظ عليها، وليس بمشروع، ولا أفكار، ولا رؤى».

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