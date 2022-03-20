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الأحد 20 مارس 2022
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ليفربول سيتي وقصر تشيلسي كريستال، نصف النهائي

Newsroom Infobae

20 مارس 2022

كتابة الرياضة, 20 مار ليفربول ومانشستر سيتي, من ناحية, وتشيلسي ضد كريستال بالاس هما الدور قبل النهائي من كأس إنجلترا حيث أسفرت القرعة التي أقيمت يوم الأحد. ستلعب كلتا المباراتين في ملعب ويمبلي في لندن يوم 16 أبريل وسيتنافس الفائزون في المباراة النهائية التي ستقرر البطل الذي سيرث التاج الذي فاز به ليستر العام الماضي. قضى ليفربول على نوتنغهام فورست في الدور ربع النهائي (0-1)، بينما ضرب مانشستر سيتي ساوثامبتون (1-4). تخلص كريستال بالاس من إيفرتون (4-0) وفاز تشيلسي على البطولة أمام ميدلسبره (0-2) يوم السبت. رئيس أبا/سم