ليبرون يصنع التاريخ, تتعثر Mavericks وتكتسح الذئاب باكز

الملائكة (الولايات المتحدة الأمريكية), مارس 20 أصبح ليبرون جيمس ثاني هداف رائد في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يوم السبت في الموسم العادي في يوم قصير تعثر فيه دالاس مافريك من لوكا دونسيتش ضد شارلوت هورنتس بينما اجتاحت مينيسوتا تيمبرولفز ميلووكي باكز. معالجات 129 - ليكرز 117 وتجاوز ليبرون جيمس (36,937 نقطة في المجموع) كارل مالون (36,928 نقطة) كثاني أعلى هداف في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، وهو الترتيب الذي يتقدم فيه «الملك جيمس» بالفعل على كريم عبد الجبار (38387 نقطة). في 12 فبراير، أصبح ليبرون أفضل هداف في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين إذا تمت إضافة النقاط المكتسبة في الموسم العادي إلى تلك الخاصة بمباريات البلاي أوف، لكن السجل الرسمي للدوري الاميركي للمحترفين يأخذ في الاعتبار مباريات الموسم العادية فقط. وبصرف النظر عن سجلات ليبرون المثيرة للإعجاب في 37، انخفض ليكرز إلى ويزاردز في مباراة فازوا بها 15 نقطة في الربع الثالث. كريستابس بورزينجيس (27 نقطة، 16 منهم في الربع الرابع) كان المفتاح في عودة بعض ويزاردز الذين جعلوا ليبرون 38 نقطة، 10 مرتدة و 6 تمريرات غير مجدية. لعب البرازيلي راؤول نيتو 18 دقيقة مع ويزاردز الذي حصل فيه على 5 نقاط و2 كرة مرتدة و 2 تمريرة. الدبابير 129 - مافريك 108 لم تكن نقاط لوكا دونسيتش الـ 37، التي لم تلعب في الربع الرابع لأن النتيجة قد تقرر بالفعل، كافية لمغادرة دالاس مافريك شارلوت بفوز. بالنسبة إلى هورنتس، الذي سجل 20 مقابل 42 في ثلاثة مؤشرات، سجل سبعة لاعبين أكثر من 10 نقاط مع مايلز بريدجز (23 نقطة، 8 كرة مرتدة، 3 تمريرات مساعدة)، بي جيه واشنطن (21 نقطة و 3 كرات مرتدة) وتيري روزير (18 نقطة و 6 تمريرات مساعدة و 6 كرات مرتدة) كمعيار رئيسي. تيمبرولفز 138 - دولارات 119 كان دومينيكي الأمريكي كارل أنتوني تاونز 25 نقطة و 9 مرتدات في الفوز المدوي لمينيسوتا تيمبرولفز, بأربعة انتصارات متتالية وواحد من أكثر الفرق أناقة في الدوري, على ميلووكي باكز حيث لم يلعب جيانيس أنتيتوكونمبو بسبب آلام الركبة. ساهم كل من بات كونوتون وبروك لوبيز وخريس ميدلتون بـ 15 نقطة مقابل باكز حيث لعب سيرج إيباكا الكونغولي الإسباني 21 دقيقة وسجل 5 نقاط و 5 كرة مرتدة. طرد باتريك بيفرلي (الذئاب) وجورج هيل (باكز) في الربع الأول للقتال الذي بدأ مع احتكاك بين سيرج إيباكا وأمير الثور. كافالييرز 113 - بيستونز 109 فاز فريق ديترويت بيستونز بـ 12 نقطة في الربع الثالث وحصل على منحة جيرامي المثيرة (40 نقطة)، لكنهم تركوا المباراة في النهاية تصعد ضد كليفلاند كافالييرز. كان داريوس غارلاند (24 نقطة و 12 تمريرة مساعدة) قائد كافالييرز الذين حققوا فوزين متتاليين والذين يحاولون تأمين المركز السادس في الشرق، وآخر واحد في الوصول المباشر إلى التصفيات. تصنيف المؤتمر الشرقي .1. ميامي هيت (47-24) .2. فيلادلفيا 76ers (43-26 .3. ميلووكي باكز (44-27) .4. بوسطن سلتيك (43-28) .5. شيكاغو بولز (41-29) 6. كليفلاند كافالييرز (41-30) 7. تورونتو رابتورز (39-31) 8. بروكلين نتس (37-34) .9. أتلانتا هوكس (35-35) 10. شارلوت هورنتس (35-35) 11. واشنطن ويزاردز (30-40) 12. نيويورك نيكز (30-40) 13. إنديانا بايسرز (24-47) 14. ديترويت بيستونز (19-52) 15. أورلاندو ماجيك (18-53) المؤتمر الغربي: .1. فينيكس صنز (57-14) .2. ممفيس جريزليس (48-23) .3. غولدن ستايت ووريورز (47-23) .4. يوتا جازي (44-26) .5. دالاس مافريك (43-28) 6. دنفر ناغتس (42-29) 7. مينيسوتا تيمبرولفز (42-30) 8. لوس أنجلوس كليبرز (36-37) .9. لوس أنجلوس ليكرز (30-41) 10. نيو أورليانز بيليكانز (29-41) 11. سانت أنتوني سبرز (27-44) 12. بورتلاند تريل بلايزرز (26-43) 13. سكرامنتو كينغز (25-47) 14. أوكلاهوما سيتي ثاندر (20-50) 15. هيوستن روكتس (17-53). اليوم التالي (الأحد 20 مارس) إنديانا بيسرز - بورتلاند تريل بليزرز هيوستن روكتس - ممفيس جريزليس أتلانتا هوكس - نيو أورليانز بيليكانز أورلاندو ماجيك - أوكلاهوما سيتي ثاندر سكرامنتو كينغز - فينيكس صنز نيويورك نيكات - يوتا جاز-يوتا دنفر ناغتس - بوسطن سلتيك فيلادلفيا 76ers - تورونتو رابتورز غولدن ستايت ووريورز - سان أنطونيو سبرز.