الزعيم أوبورتو يفوز بوافيستا ويحافظ على تقدمه

فاز بورتو (1) 1-0 في زيارتهم إلى بوافيستا (13)، في ديربي أغلق يوم 27 من الدوري البرتغالي يوم الأحد، وبعد ذلك يحافظ «التنين» على ميزته الست نقاط على سبورتينغ لشبونة (2).

الهدف الوحيد لبورتو هذا الأحد تم توقيعه من قبل فابيو فييرا (الدقيقة 32).

بفضل هذا الفوز، تمكن بورتو من الوصول إلى استراحة المنتخب الوطني بهامش مريح من ست نقاط على المركز الثاني، سبورتينغ لشبونة، الذي فاز يوم السبت 3-1 في فيتوريا دي غيمارايس (6).

فاز بنفيكا (3)، المؤهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، 2-1 هذا الأحد ضد إستوريل (7) ولا يزال يتخلف 12 نقطة عن بورتو، وهو طريق طويل من معركة اللقب.

— نتائج يوم المباراة 27 من الدوري البرتغالي:

- الجمعة:

نادي فيزيلا - إف سي فاماليكاو 1 - 1

- السبت:

تونديلا - أروكا 2 - 2

سانتا كلارا - بيلينسس 0 - 0

فيتوريا دي غيمارايس - سبورتينغ دي لشبونة 1 - 3

جيل فيسنتي - ماريتايم 1 - 1

باكو فيريرا - مورينس 2 - 1

بنفيكا - إستوريل 2 - 1

بورتيمونينس - سبورتينغ براغا 1 - 2

بوافيستا - بورتو 0 - 1

التعارف: سانت جي جي إي ف GF GC Dif

1. بورتو 73 27 23 4 0 68 19 49

2. سبورتينغ لشبونة 67 27 21 4 2 54 17 37

3. بنفيكا 61 27 19 4 4 68 25 43

4. سبورتينغ براغا 49 27 14 7 6 43 26 17

5. جيل فيسنتي 46 27 12 10 5 38 26 12

6. غيماراز 36 27 10 6 11 37 0

7. إستوريل 34 27 8 10 9 31 32 -1

8. ماريتيمو 33 27 8 9 10 31 34 -3

9. باكو فيريرا 33 27 8 9 10 25 32 -7

10. سانتا كلارا 31 27 7 10 10 30 43 -13

11. بورتيمونيسي 29 27 7 8 12 26 32 -6

اثنا عشر. إف سي فاماليكاو 28 27 6 10 11 33 41 -8

13. بوافيستا 27 27 4 15 8 31 40 -9

14. نادي فيزيلا 26 27 5 11 11 29 45 -16

15. أروكا 23 27 5 8 14 25 48 -23

16. تونديلا 2 27 6 4 17 33 54 -21

17. موريرينسي 20 27 4 8 15 24 4 -20

18. بيلنسس 18 27 3 9 15 15 46 -31

. /بد/دكتور