خوان فورن والقصص تُفهم على أنها قطع أثرية مثالية للإرسال

بعد أيام قليلة فقط من وفاة خوان فورن، تم الإعلان عن رحيل نيبليتا ديل يي، وهو كتاب كتبه هو وشريكته ماريا دومينغيز، استنادًا إلى قصة لغييرمو إنريكي هدسون ورسمها تيريسيتا أولهابيري. يمكن أن يشير منشور تشريح الجثة إلى سؤال واحد فقط, إذا كان يشير إلى فورن - ذلك الشخص العزيز جدًا على كل من عرفه والذي يمتلك شغفًا لا يصدق بالنصوص والكتابة -: علاقته بالأدب تنجو من كل شيء, حتى الموت.

هدسون مؤلف من القرن التاسع عشر ولد في الأرجنتين، وبشكل أكثر دقة، في Quilmes، لأبوين إنجليزيين. في سن ال 33، لأسباب صحية، هاجر إلى بريطانيا وبدأ مهنة الكتابة غزيرة مع عمل يستند إلى مذكراته، وخاصة في الأرجنتين، على الرغم من أنه كان أيضا عالم الطيور المتعصب، مؤسس جمعية حماية الطيور في إنجلترا والرئيس الفخري للجمعية الفخرية الفضية. بعيدا ومنذ فترة طويلة و الأرض الأرجواني ربما هي أقوى أعماله حول إقامته في البلاد.

«نيبليتا ديل يي»، آخر كتاب كتبه خوان فورن قبل وفاته

تحدثت Infobae Cultura مع ماريا دومينغيز عن كتاب Nieblita del Yi، وهو كتاب يتم فيه تكثيف العديد من الآداب.

كيف حدث لك أن جزءًا من هدسون، وهو مؤلف يدرس عادة في الكلية أو السنوات الأخيرة من المدرسة الثانوية، يمكن أن يكون موضوع كتاب أدب للأطفال؟

- فكرة تحويل تلك القطعة إلى كتاب، أو بالأحرى، تلك القصة التي هي جزء من رواية هدسون، حدثت في خيال بابلو فرانكو وتيريسيتا أولهابيري، مروجي دار نشر فلور أزول - بالإضافة إلى تيريسيتا التي توضح صفحات الكتاب - خلال رحلة أخذت إلى أوروغواي، عندما شهدت في مسرح مونتيفيديو مسرحية على أساس الأرض الأرجواني وكانوا سعداء. يقول بابلو إنه في اليوم التالي بحثوا إلى ما لا نهاية، حتى وجدوه، نسخة من الرواية ترجمتها Idea Vilariño. بعد سنوات عديدة، في مار أزول وعندما كان لديهم بالفعل دار النشر في متناول اليد، خلال زيارة قمنا بها مع خوان إلى منزله، تحدثوا إلينا عن فكرة الكتاب وأظهروا لنا القصة. ثم حدث سحر جديد. لا أتذكر تمامًا كيف كان الأمر، لكن بابلو يؤكد أنني اقترحت على خوان، ووافق، على صنع نسخة مجانية من القصة التي كانت تري قد بدأت بالفعل في توضيحها. أحب أن أعتقد أن Nieblita del Yí هي تجسيد سلسلة من السحر.

من ناحية أخرى، لست متأكدًا من أنه مجرد كتاب أدب للأطفال. أعتقد أن Nieblita يمكن أن تكون جزءًا من فيلق الكتب الدائمة، تلك التي تحتوي على طبقات مختلفة من المعنى، كما لو كانت نوعًا من الصندوق الصيني، أو mamushka.

—لم تنشر Forn من قبل في هذا النوع، لا أعرف ما إذا كنت قد فعلت ذلك. كيف أدركت اكتشافه لهذا النوع كمؤلف؟

«بينما كنا نفعل Nieblita، كانت هناك لحظات من المرح والحنان، كانت هناك أيضًا بعض المناقشات، لكنني أشك في أنه بالنسبة لخوان كان يعني اكتشاف نوع كمؤلف. من ناحية، وقال انه لا يصدق فئة الجنس كثيرا جدا وكان يتطلع دائما لطمس الحدود. للكتابة، توقف على ما أسماه البرمائيات، والذي يمثل نوعًا من طريق الهروب، طريقة لتحرير نفسه من سترة التصنيفات الأدبية. من ناحية أخرى، أثناء عملية الكتابة رأيته ينشط نفس الآلية التي استخدمها لأغطيته الخلفية. فهم خوان القصص والقصص كقطع أثرية مثالية للإرسال، المكان الذي يحدث فيه التواصل بشكل عفوي. آلاف المرات سمعته يقول: «ما يهمني هو سرد القصة»، وهذا هو بالضبط ما يحدث في نيبليتا ديل يي، ونحن نروي قصة. أعتقد أن الشيء الجديد في هذه الحالة كان يمكن أن يكون تجربة الكتابة مع شخص آخر: اتخاذ قرار بطريقتين للكلمات التي يجب استخدامها، وكيفية الدخول في حوار بين شخصيتين، وكيفية إظهار معنى القصة، وكيفية كتابة النهاية.

في الأغلفة الخلفية، أقام خوان حوارًا ذهنيًا مع الكتاب الذين قرأه، لكنه أخيرًا هو الذي قرر كيفية معرفة ذلك. في Nieblita del Yí يحدث شيء آخر، لأنه نتيجة تراكب وشركة من الأصوات التي أعطت الشكل والمعنى للقصة. يمكننا أن نعتقد أن هدسون موجود أولاً، Idea Vilariño لاحقًا، ثم يظهر صوت خوان وصوتي معًا، وبالتوازي مع دمجهما مع لوحات Tere، حيث حدثت أيضًا نسخة مصورة مجانية من القصة. كانت هي التي حولت نيبليتا إلى طائر. عندما رأيت أنا وخوان المنقار الأسود يلتصق فوق رأسه، كان علينا العودة إلى النص وكتابته بطريقة مختلفة.

- كيف كان العمل بأربعة أيدي؟

عملت أكثر من أربع أيدي على هذا الكتاب: بينما كان بابلو يبحث عن الشكل والأدوار المثالية، كان مشغولًا أيضًا في إعداد الطريق للتحول إلى كتاب، ورسمت تيري إلى الإرهاق على اللوحات الضخمة، كتبت أنا وخوان وتصرفت آنا أرمينداريز كنوع من المصمم العبقري الذي كانت المسافة فيه تهمة دمج كل ما كنا نقوم به. أعتقد أن كل تلك المهمة الجماعية, تلك المشاركة, ووقت النقع الذي كان الكتاب, هو ما يعطي الكتاب في نهاية المطاف الكثير من القيمة والجمال. لقد أمضينا أربع سنوات في القيام بذلك، وكان لدينا الوقت لصالحنا. نحن نعمل دون عجل، دون تكييف، بين الأصدقاء. قال خوان دائمًا إنه إذا انتبهت، فإن القصة تخبرك كيف تريد أن تُروى. أعتقد أن هذا ما فعلناه، خذ الوقت الكافي للاستماع وإدراك كيف كان علينا أن نروي تلك القصة.

الآن بعد أن أصبح الكتاب في أيدي العديد من الناس، تبدأ القصة في التوسع وتظهر أشياء جديدة. بالأمس أخبرني أحدهم أنه في الصين، في حوض النهر الأصفر، يوجد أيضًا نهر ضخم يسمى يي، ولكن هناك عالم في أصل الكلمة يدعي أن اسم نهر أوروغواي مشتق من غواراني ويمكن ترجمته على أنه نهر عظيم، نهر غير مقطوع.

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