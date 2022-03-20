إيطاليا تخسر دي لورينزو في بطولة كأس العالم

أعلن المنتخب الإيطالي هذا الأحد أن الظهير الأيمن جيوفاني دي لورينزو، المصاب في الركبة اليمنى، سيغيب عن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

بطل أوروبا العام الماضي (19 فريقا وهدفين)، اضطر دي لورينزو إلى الاعتزال يوم السبت من المباراة التي هزم فيها فريقه أودينيزي (2-1).

بعد خضوعه لفحوصات طبية صباح يوم الأحد في فلورنسا، في مكان اجتماع ناسيونالي، «لن يكون دي لورينزو متاحًا للمباريات القادمة» للمنتخب الوطني وسيعود إلى نابولي، حسبما أعلن الاتحاد الإيطالي.

أليساندرو فلورنزي (إيه سي ميلان)، المدرج في القائمة التي قدمها روبرتو مانشيني يوم الجمعة، يجب أن يحل محل دي لورينزو، على الرغم من أنه لا يستبعد أن يستدعي المدرب لاعبًا آخر.

ستواجه إيطاليا، بطلة أوروبا الحاكمة، مقدونيا الشمالية يوم الخميس في باليرمو في الدور قبل النهائي من كأس العالم Repechage، وإذا فازت، فإنها ستلعب المباراة النهائية ضد الفائز البرتغالي-تركيا يوم 29 مارس.

تتراكم المشاكل بالنسبة لمانشيني، الذي لا يستطيع الاعتماد على نجمه فيديريكو كيسا، المصاب في الركبة، في محاولة لتأهيل إيطاليا إلى Catar-2022، بعد أن كان الغائب الكبير في روسيا-2018.

ألو/تشك/مكد