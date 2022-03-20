إسماعيل ريفيرا، الابن البكر لسالسيرو البورتوريكي الذي يحمل نفس الاسم يموت

سان خوان, 19 مار بورتوريكو المغني إسماعيل ريفيرا ابن, البكر من سالسيرو الأسطوري الذي يحمل نفس الاسم, توفي هذا السبت عن عمر يناهز 67, يُزعم أنه أصيب بنوبة قلبية, أكد مصدر مقرب من الفنان لإيفي. وفقا للمصدر، شارك ريفيرا جونيور مع شريكه في سيارته، عندما «بدأ يشعر بالسوء» وتوفي في موقف للسيارات في مطعم للوجبات السريعة في القطاع السياحي في جزيرة فيردي في كارولينا، وهي مدينة بالقرب من سان خوان. قال المصدر، الذي قال أيضًا إن «إسماعيليتو»، وهو لقب حمل ريفيرا جونيور: «لقد فقدت للتو أحد أفضل إخوتي». من جانبه، نعى ريتشي باستار، موسيقي أوركسترا السالسا الأسطورية إل غران كومبو من بورتوريكو، وفاة زميله ومواطنه. وقال باستار على شبكاته الاجتماعية: «لا سالسا في حالة حداد، ليرتاح إسماعيل ريفيرا الابن ابن عمدة السونيرو في باز، تعازي لعائلته ومعجبيه (هكذا)». ابن فرجينيا فوينتيس ريفيرا، المعروف باسم «عمدة إل سونيرو»، ولد ابن ريفيرا في 10 ديسمبر 1954 في سانتورس، حي سان خوان ومنطقة موسيقية وفنية معروفة، كما هو مفصل على موقع saocosalsa.com. الاستفادة من التجربة التي رآها وسمعها من والده، في عام 1977 انضم ريفيرا جونيور إلى كومبو دي كورتيجو، من إخراج رافائيل كورتيجو، مدرس الموسيقى لوالده. في هذه المجموعة، أتيحت الفرصة لابن ريفيرا ليكون الصوت الذكوري لألبوم «El Sueño del Maestro»، بينما كانت Fe Cortijo هي المؤدية الأنثوية. بعد ذلك، سجل ريفيرا جونيور إنتاج «الفاكهة البشرية»، حيث يبرز موضوع «الجدار البرونزي»، المخصص لوالده. وبالإضافة إلى ذلك، شارك في مجموعة كورتيجو وسو بونشه وعمل في أوركسترا فرانسيسكو «كاكو» باستار ولوس هيجوس دي لا سالسا وإل كومبو دي سيمبري و ABC (آرتي بوريكوا كولتورا) لخيسوس سيبيدا، ابن الموسيقار البورتوريكي الأسطوري و «الأب» من الأنواع الأصلية من لا بومبا وplena، رافائيل سيبيدا. بعد المشاركة في هذه المجموعات، أصدر ابن ريفيرا ألبوم «La Leyenda Sigue» ثم، مع أطفال سالسيروس آندي مونتانيز والراحل بيلين رودريغيز، قدموا ألبوم «Los hijos de los celebres». من بين آخر المشاريع الموسيقية التي شارك فيها ألبوم جيلبرتو سانتا روزا «كوليغاس»، حيث تعاون في أغنية «Bailadores». كما قدم صوته على أغنيتي «El charlatán» و «El sazón de abuela» في مشروع «100 عام من ليتو بينيا: بصمة موسيقية»، المخصص للموسيقي البورتوريكي الأسطوري ومدير أوركسترا عموم أمريكا، الذي شارك فيه إسماعيل ريفيرا الأب. رئيس jm/jrh