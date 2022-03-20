غزو أوكرانيا لايف: قامت قوات الكرملين بإخلاء سكان ماريوبول ضد إرادتهم إلى الأراضي الروسية

بعد شهر تقريبًا من بدء الغزو الروسي، قدرت أوكرانيا أن هناك حوالي 850 مدنيًا قتلوا وأصيب 1400 في البلاد بسبب الهجمات العنيفة التي شنتها قوات موسكو.

ومع تزايد الضغوط الدولية ضد الكرملين، دعت حكومة زيلنسكي الصين إلى الانضمام إلى الغرب في إدانة «الهمجية الروسية»، بعد أن حذرت الولايات المتحدة بكين من العواقب إذا دعمت هجوم موسكو على البلاد.

القتال قاسي بشكل متزايد داخل الأراضي الأوكرانية. وافقت روسيا على استخدام صواريخ تفوق سرعة الصوت خلال هجماتها، وتدعي القوات المسلحة الأوكرانية أنها دمرت، على مدار الاشتباكات، حوالي 95 طائرة روسية و 115 مروحية و 72 من أنظمة إطلاق الصواريخ و 44 من أنظمة الدفاع الجوي.

بعد ذلك، دقيقة بدقيقة من الغزو الروسي: (التوقيت الأوكراني، GMT+2):

الأحد 20 مارس:

4:30: دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، في نهاية هذا الأسبوع إلى «الوقف الفوري للعنف» في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، بعد إجراء محادثة في قمة في نيودلهي.

أكد كيشيدا ومودي على أهمية سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا وتعهدا باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تواجهها أوكرانيا، وفقا لبيان مشترك صدر بعد اجتماعهما.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا للصحافيين ان «الزعيمين اتفقا على انه لا يوجد خيار اخر سوى طريق الحوار والدبلوماسية» لحل النزاع».

«أكدت أنا ورئيس الوزراء مودي أننا بحاجة إلى حل سلمي على أساس القانون الدولي (...) اليابان, جنبا إلى جنب مع الهند, ستواصل محاولة إنهاء الحرب وستواصل دعم أوكرانيا والدول المجاورة لها, وأوضح مودي.

الهند واليابان, جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأستراليا, جزء من الحوار الأمني الرباعي, الذي يُنظر إليه على أنه حصن إقليمي ضد الحزم المتزايد للصين.

4:00: أعلن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، تعليق نشاط عشرة أحزاب معارضة طوال مدة الأحكام العرفية، بالنظر إلى تصاعد الغزو وروابط بعضها مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي في شريط فيديو بث في الصباح الباكر على مسؤول أن «مجلس الأمن القومي والدفاع قرر، بالنظر إلى الحرب الواسعة النطاق وروابط بعض الهياكل السياسية مع هذه الدولة (روسيا)، تعليق أي نشاط لعدد من الأحزاب السياسية خلال فترة الأحكام العرفية». القنوات الحكومية الأوكرانية.

على وجه التحديد، الأحزاب التي تم تعليق نشاطها هي «منصة المعارضة - من أجل الحياة»، «حزب الشريعة»، «لدينا»، «المعارضة اليسارية»، «اتحاد القوى اليسرى»، «الدولة»، «الحزب الاشتراكي التقدمي الأوكراني»، «الحزب الاشتراكي»، «الاشتراكيين» و «كتلة فلاديمير بالدو».

3:15: ذكر رئيس إدارة التحقيقات بالمديرية العامة للشرطة الوطنية الأوكرانية في خاركيف سيرجي بولفينوف أن 266 مدنيا لقوا حتفهم في هذه المنطقة الأوكرانية منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

ومن بين المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء قصف القوات الروسية 14 طفلا، وفقا لبولفينوف في بيان نشر على حسابه على فيسبوك، والذي أعلن أيضا عن مقتل ثلاثة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

خاركيف، وهي مدينة في شمال شرق أوكرانيا يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، محاصرة من قبل القوات الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت المدينة للقصف هذا السبت وأصيبت العديد من المباني السكنية بصواريخ، وفقًا لوكالة Unian الأوكرانية.

2:30 أكد الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس أن سويسرا «مستعدة» لتصبح وسيطا في حل النزاع في أوكرانيا وأعلن استعدادها لتنظيم المفاوضات بين كييف وموسكو.

«سويسرا تجمع بين الحياد والتقاليد الإنسانية (...) إنها دولة صغيرة ملتزمة بشدة بالحرية. (سويسرا) على استعداد للعب دور كوسيط وراء الكواليس أو لاستضافة المفاوضات»، وقال الرئيس السويسري في مظاهرة في برن لدعم أوكرانيا، وفقا لRTS.

في هذا الحدث، الذي حضره تقريبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب الرئيس السويسري عن «أمله» في أن الأسلحة «سيتم إسكات بسرعة» وأرسل رسالة ترحيب إلى الأوكرانيين الذين وجدوا ملجأ في سويسرا، كما ذكرت '24 heures'.

2:00: ندد مجلس مدينة ماريوبول بأن القوات الروسية تقوم بإجلاء سكان المدينة إلى الأراضي الروسية ضد إرادتهم.

وقد أوضح ذلك مجلس مدينة المدينة المحاصرة من قبل القوات الروسية في بيان على Telegram، حيث يوضح أنه تم ترحيل «عدة آلاف من السكان» إلى روسيا. وبحسب البيان، أفادت التقارير أن القوات الروسية لجأت إلى نادٍ رياضي حيث كان أكثر من ألف شخص (معظمهم من النساء والأطفال) يختبئون من القصف المستمر.

لهذا السبب، ومن أجل منع الجيش الروسي من «استخدام» الأماكن المزدحمة «لاختطاف» أحد سكان مدينة ماريوبول، كانت القوات الأوكرانية قد انسحبت «من هذه المناطق»، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

«من المعروف أن سكان ماريوبول الذين تم أسرهم نقلوا إلى معسكرات الترشيح، حيث فحص الركاب هواتف الناس ووثائقهم . بعد التفتيش، تم إعادة توجيه بعض سكان ماريوبول إلى المدن النائية في روسيا، على الرغم من أن مصير البقية غير معروف»، كما يقول النص.

1:20: تم إجلاء ما لا يقل عن 6,623 شخصًا عبر الممرات الإنسانية للمدن الأوكرانية المحاصرة يوم السبت، وفقًا لما ذكره كيريلو تيموشينكو، وهو مسؤول كبير بمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال تيموشينكو إن 4128 شخصا، من بينهم 1172 طفلا، تم إجلاؤهم من ماريوبول إلى زابوريزهيا.

وقال انه فى منطقة كييف تم اجلاء 1820 شخصا من البلدات والمدن الصغيرة بما فى ذلك بوشا وبيلوهورودكا وبيسكيفكا وهورينيتشى وتم نقلهم الى العاصمة الاوكرانية كييف.

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، تم إجلاء 675 شخصا من منطقة لوهانسك، وفقا لما ذكره تيموشينكو.

00:05: رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خاطب هذا السبت الآلاف من المتظاهرين السلام تجمعوا في برن ودعا السويسريين الحكومة للاستيلاء على حسابات القلة الروسية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مظاهرة مناهضة للحرب في برن، سويسرا (رويترز/أرند فيغمان)

وقال زيلنسكي في مؤتمر بالفيديو عبر مترجم خلف طاولة ويرتدي قميصه الأخضر النموذجي بالفعل: «هذه أيضًا معركة ضد الشر». قوبل طلب الاستيلاء على حسابات القلة بالتصفيق.

تجمع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان السويسري يحملون الأعلام الأوكرانية للتنديد بالغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

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