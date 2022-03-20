توقعات إنفوجرافيك من 12H00 GMT

الأخبار الرئيسية

* الصراع بين أوكرانيا وروسيا:

1/أول تحليل ساتلي للضرر في ماريوبول (135 × 145 ملم)

* مهرجان بلجيكا للحوادث:

1/ خريطة بلجيكا مع موقع لا لوفيير (45 × 50 مم)

2/خريطة مع موقع ستريبي براكوينيز، وهي منطقة لا لوفيير، في جنوب بلجيكا (90 × 101 ملم)

*التصويت - الانتخابات - فرنسا - السياسة:

1/ملامح المرشحين للانتخابات الرئاسية (5 رسوم بيانية 45 × 120 ملم)

* جائحة فيروس الأوبئة والصحة:

1/عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في مختلف البلدان حسب البيانات الرسمية، والتوازن العالمي اعتبارًا من 18 مارس الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش (91 × 66 ملم)

2/ التوازن العالمي لوباء فيروس كورونا الجديد اعتبارًا من 18 مارس الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش (90 × 109 ملم)

3/عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبلدان الأكثر تضررا اعتبارًا من 18 مارس الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش (45 × 86 ملم)

4/تطور الحالات الجديدة لـ covid-19 في الأيام السبعة الأخيرة، مقارنة بالأسبوع السابق، حسب البلد، اعتبارًا من 17 مارس (90 × 66 مم)

* كوبا - روسيا - أوكرانيا - الاتحاد الأوروبي - السياحة - الوباء - الصراع: وصول الزوار الدوليين إلى كوبا حسب الشهر، منذ يناير 2019 (135 × 80 ملم)

متاح:

- أعضاء حلف شمال الأطلسي (3 رسوم بيانية)

- أوكرانيا - الصراع الروسي (10 إنفوجرافيك)

الاقتصاد

متاح:

- طاقة زيت الصراع (135 × 101 مم)

- الدين الاقتصادي الأوكراني - روسيا - الصراع - الدين (135 × 71 ملم)

- منازعات الزراعة - الغذاء - الغذاء - الإخلال (135 × 85 مم)

- فنزويلا - روسيا - دبلوماسية الولايات المتحدة - أوكرانيا - الصراع (90 × 71 مم)

- الأرجنتين - الزراعة - المحاصيل - الجفاف (90 × 129 ملم)

- الاقتصاد التشيلي - النمو - الناتج المحلي الإجمالي (2 إنفوجرافيك)

- البطالة الاقتصادية البرازيلية (45 × 62 ملم)

مجتمع/ثقافة/شعب/علم

متاح:

- أستراليا - المناخ - البيئة: مخطط معلومات بياني يوضح العملية التي تؤدي إلى تبييض المرجان (180 × 69 مم)

الرياضة

* السيارات F1-العالم-Eau-نيد:

1/ عدد ألقاب جميع أبطال الفورمولا 1 (135 × 136 مم)

2/Infographic مع أبطال العالم الأربعة لا يزالون نشطين في موسم 2022 الفورمولا 1 (90 × 101 ملم)

3/ معلومات عن الدوائر والتقويم لموسم الفورمولا 1 2022 (180 × 175 مم)

4/Infographic عن المبارزة بين لويس هاميلتون وماكس فيرستابين، الذين عاشوا قسوة وجها لوجه في موسم 2021 الفورمولا 1 (135 × 101 مم)

5/Infographic مع السائقين الخمسة الذين يمكن أن تخلق المفاجأة في موسم فورمولا 1 2022 (135 × 108 ملم)

6/ عرض لحلبة البحرين الدولية، في الصخير، مكان سباق الجائزة الكبرى في 20 مارس (90 × 95 ملم)

7/السائقين والفرق التي تشكل شبكة البداية لموسم الفورمولا 1 2022 (45 × 300 مم، 90 × 166 مم، 135 × 115 مم)

8/Infographic يوضح التغييرات التي أدخلت على لوائح الفورمولا 1 في عام 2022، والتي من المتوقع أن تسهل التجاوز في السباق (180 × 114 ملم)

* الرجبي ستة نيشن-2022-FRA-ENG: أداء فرنسا وإنجلترا في بطولة الأمم الستة للرجبي منذ عام 2000 (135 × 90 ملم)

متاح:

- السيارات F1-العالم-2022 (9 رسوم بيانية)

- FBL-EUR-الأبطال - الدوري - 2021-2022: (3 رسوم بيانية)

- 2022-CHN-الألعاب البارالمبية (2 إنفوجرافيك)

- الرجبي ستة - 2022 (1 إنفوجرافيك)

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