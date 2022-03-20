الهند تنخفض من 2000 حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أبريل 2020

أبلغت نيودلهي، 20 مارس الهند، عن 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، وهو أقل عدد منذ أبريل 2020، عندما كانت البلاد في حبس صارم في بداية الوباء، وهو الوضع الذي يتزامن أيضًا مع إزالة الكثير من القيود. لم يتم تسجيل بيانات مثل بيانات اليوم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة منذ ذلك الحبس الصارم الذي أفرغ شوارع المشاة المكتظة بالسكان، مما أدى إلى شل الاقتصاد الهندي تمامًا، في وقت كانت فيه جميع الشكوك. وبعد عامين تقريبا، أعربت الهند عن تفاؤلها بأن أسوأ جائحة قد مرت بالفعل، حيث بلغ مؤشر الإيجابية 0.41 في المائة، وهو انخفاض كبير عن نسبة 30 في المائة المسجلة قبل أقل من ثلاثة أشهر مع أكثر من 300,000 حالة في اليوم، على الرغم من أن السلطات الهندية تدعو إلى الحذر. وفقًا لوزارة الصحة الهندية، فإن 98.7٪ من مرضى فيروس كورونا يتعافون تمامًا، وفي الوقت الحالي يعاني 26,240 شخصًا فقط من المرض النشط في البلاد، ليصل إجمالي عدد الحالات منذ بداية الوباء إلى 43 مليون. بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 516,479 منذ بداية الأزمة الصحية، 127 في الـ 24 ساعة الماضية. ويحدث الانخفاض السريع في الحالات في الوقت الذي يستمر فيه معدل التطعيم في الارتفاع حيث تم تطعيم أكثر من 60 في المائة من سكانه بالكامل، وما مجموعه 1.8 بليون جرعة تدار لنحو 970 مليون شخص. منذ يوم الأربعاء الماضي، تم تضمين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا في هذه الفئة السكانية، حيث تم تطعيم 1.7 مليون مراهق في هذه الفئة العمرية منذ ذلك الحين بالجرعة الأولى. على وجه التحديد، اللقاح الذي يستهدف أصغر السكان هو Corbevax، الذي طوره مستشفى تكساس للأطفال (الولايات المتحدة الأمريكية) وكلية بايلور للطب والتي تنتجها الشركة الهندية Biological-E في الدولة الآسيوية. وقد سمحت هذه الصورة العامة بإنهاء القيود وحظر التجول وإجراءات الإغلاق المفروضة بشكل متقطع في البلاد لمدة عامين، مما منع الاقتصاد الهندي من الانتعاش بالسرعة المتوقعة. كما قررت الهند استئناف الرحلات التجارية الدولية اعتبارا من يوم الأحد المقبل, 27, مما سيسمح بإنعاش نشاطها السياحي والاقتصادي. منذ 30 يناير 2020، عندما أكدت السلطات أول حالة إصابة بفيروس كورونا في شخص من مدينة ووهان الصينية، شهدت الهند ثلاث موجات من العدوى التي، في أسوأ حالاتها في مايو 2021، بلغت أكثر من 400،000 حالة و 4000 حالة وفاة يوميًا، مع تشبع المستشفيات بسبب نقص الأسرة والفيضان الأكسجين و حرق الجثث.