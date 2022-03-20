في خضم الشكوك، ينطلق مطار مكسيكو سيتي الجديد

بعد ثلاثة أسابيع من الخضوع لاستفتاء استدعاء، سيفتتح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الاثنين مطار مكسيكو سيتي الجديد، وهو عمل رائد للحكومة لديها شكوك حول صلاحيته التشغيلية والمالية.

تسعى المحطة، التي بناها الجيش في قاعدة سانتا لوسيا الجوية، في زومبانغو (ولاية المكسيك)، إلى التخفيف من تشبع مطار بينيتو خواريز، الذي نقل في عام 2021 36 مليون مسافر وفي عام 2019 رقما قياسيا 50.3 مليون مسافر.

يحل فيليبي أنجيليس، الذي سمي على اسم جندي من الثورة المكسيكية في أوائل القرن العشرين، محل محطة أخرى بناتها حكومة إنريكي بينيا نييتو (2012-2018) في ضاحية تيسكوكو بتكلفة 13 مليار دولار.

وسيصل الاستثمار النهائي في المجمع الجديد إلى 74,535 مليون بيزو (3657 مليون دولار)، وفقا للرئيس اليساري، المنتخب في عام 2018 لمدة ست سنوات.

سيكون افتتاح أول أعمال البنية التحتية الرئيسية. أما الآخرون، في جنوب البلاد، فهي مصفاة في موطنها الأصلي تاباسكو؛ قطار المايا، وهو مشروع سياحي يبلغ طوله 1,554 كم يشارك فيه الجيش أيضًا، وتحديث ممر Tehuantepec بين المحيطات.

يشير لوبيز أوبرادور، الذي وسع دور القوات المسلحة في عدة مناطق، إلى أن المطار الجديد، على بعد حوالي 50 كم من العاصمة، «لم يكن له تجاوزات في التكاليف (...)، وهو حديث وتم بناؤه من قبل المهندسين العسكريين في وقت قياسي، بتكلفة منخفضة وبأحدث التقنيات».

- عدد قليل من العمليات -

ويقام التنصيب في الفترة التي تسبق مشاورة 10 أبريل، حيث سيقرر المكسيكيون ما إذا كانوا يريدون أن ينهي الرئيس - الذي يبلغ متوسط شعبيته 58٪ - فترة ولايته.

وقد أدرج الاستفتاء في الدستور من قبل الأغلبية الحاكمة في الكونغرس، لكن المعارضة ترفضه على أساس أنها تسعى فقط إلى تعزيز لوبيز أوبرادور، الذي يستبعد تعديل القانون لتنفيذ إعادة انتخابه.

سيبدأ المطار الجديد بثماني رحلات يومية من شركات الطيران الوطنية فولاريس و VivaAAerobus و Aeromexico (الأكبر في البلاد التي رفضت المشاركة في الأصل)، وكونفياسا الفنزويلية، الوحيدة الدولية.

كما دعا لوبيز أوبرادور رئيس دلتا للعمل من سانت لوسيا.

سيخدم فيليبي أنجيليس في وقت واحد مع المطار الحالي ومطار تولوكا المجاور، على عكس مشروع Texcoco الذي كان سيحل محل بينيتو خواريز بالكامل.

يعتقد محللو الصناعة مثل فرناندو غوميز أن هذا العامل يزيد من خطر الحوادث.

«كان يجب أن تستوعب معظم العمليات (من المطار الحالي). وإذا لم يكن معظمها، جزء مهم،» جوميز يقول لوكالة فرانس برس. في حين يحدث ذلك، «لدينا خطر وقوع حادث».

لكن سلطات المطار أخبرت صحيفة Milenio أنها تبنت نموذجًا للملاحة يضمن نشاطًا متزامنًا.

تخطط الحكومة لنقل 30٪ من العمليات إلى سانت لوسيا في ثلاث سنوات.

- ريتوس -

ويواجه العمل أيضًا تحديات بيئية، مثل التحكم في التلوث، والاتصال الأرضي، حيث يعيش حوالي 20 مليون شخص في مكسيكو سيتي ومنطقتها الحضرية.

وحذرت وزارة البيئة من آثار مثل خفض حجم المياه وجودتها، والحد من النباتات وتعديل موائل الحياة البرية، والتي تعتبرها مع ذلك ضئيلة وقابلة للعلاج.

يقول الكابتن ميغيل فاليرو، الرئيس السابق لجمعية الطيارين في المكسيك: «على المدى القصير (التحدي) هو البنية التحتية للطرق للوصول، وأن السعة كبيرة بما يكفي بحيث عندما يتم تقليل قدرة المطار الحالي، يمكنها تلبية الطلب».

تعترف الحكومة بأن الأمر سيستغرق وقتًا أطول للوصول إلى سانت لوسيا، لذلك وعدت بتقليل وقت التوثيق.

على الجانب المالي، يقر مديرو المطارات بأن فيليبي أنجيليس لن يكون مربحًا إلا في عام 2026. وفي الوقت نفسه، سيتم تمويله بالموارد العامة وسيتم تطبيق الخصومات لجعل تشغيل الشركات أكثر اقتصادا.

يؤكد لوبيز أوبرادور أنها ستكون عملية تدريجية، والتي ستسير جنبًا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي.

وُلد المطار في خضم الجدل. قبل توليه منصبه، قرر لوبيز أوبرادور بالفعل إلغاء مشروع Texcoco بعد استشارة شعبية تم انتقادها لكونها غير تمثيلية، واستبدالها بمشروع سانت لوسيا.

يعتبر المحللون هذا القرار أحد الأسباب الكامنة وراء العلاقة الباردة التي أقامتها حكومة لوبيز أوبرادور مع القطاع الخاص.

يوج/أكس/دغ