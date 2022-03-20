«لقد رفعت اللعبة بشكل سيء للغاية»، يعترف أنشيلوتي

لم يختبئ مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي هذا الأحد بعد سقوطه 4-0 في الدوري الكلاسيكي ضد برشلونة معترفًا بأنه خطط للمباراة «بشكل سيء للغاية».

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: «لم يكن النهج جيدًا، ولم يسير على ما يرام»، قائلاً «لقد لعبنا بشكل سيء للغاية، لقد خططت للعبة بشكل سيء للغاية، ولكن لدينا الوقت لاستعادة الطاقة والاستعداد بشكل جيد للمرحلة الأخيرة من الموسم للفوز بالألقاب».

«لعب Barça بشكل أفضل، ويستحقون الفوز. ليست مشكلة بالنسبة لي لتحمل المسؤولية لأنها كانت كذلك. في بعض الأحيان نفشل، فشلت في هذه المباراة»، اعترف المدرب ميرينجو.

«هذه الهزيمة تؤلمنا كثيرا، ولكن لدينا تسع نقاط قبل الثانية (إشبيلية)»، وأشار أنشيلوتي، في إشارة إلى فراشه المريح في أعلى ترتيب الدوري.

وقال المدرب الإيطالي: «إذا كان علينا أن نقيم حتى الآن، لكنا قد سجلنا ما يصل إلى تسع نقاط في الدوري ونكون في أرباع دوري أبطال أوروبا».

ورفض أنشيلوتي أن الفريق ادعى خسارة كريم بنزيمة: «ليس علينا أن نعتقد أننا خسرنا لأن كريم لم يكن هناك».

فضل المدرب ميرينجو التطلع إلى الثقة في أن استراحة المنتخب الوطني ستعمل على إعادة تنشيط الفريق.

وقال «ان حقيقة ان لدينا استراحة جيدة، يمكننا استعادة كريم، ميندي (وكلاهما مصاب)، يمكننا التدريب، لدينا الوقت لهضم هذه الهزيمة».

واختتم قائلا «ان ذلك يؤذينا كثيرا، ولكن كما قلت، راحة البال».

pve-gr/الدكتور