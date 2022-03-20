يقول نادال بعد الذهاب إلى المباراة النهائية في إنديان ويلز: «خاضت العديد من المعارك لكنني ما زلت على قيد الحياة»

بعد اجتياز امتحان آخر لمدة ثلاث ساعات ضد كارلوس الكاراز المزدهر، كان لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال مسرورًا بتمديد سلسلة فوزه العشرين على التوالي يوم السبت ووصل إلى نهائي إنديان ويلز.

كسر النجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا مقاومة الكاراز، 18 عامًا، بنتيجة 6-4 و 4-6 و 6-3 في مباراة كان فيها، بالإضافة إلى مشاكله المزمنة في قدمه اليسرى، يجب علاجه من عدم الراحة في الصدر في بداية المجموعة الثالثة.

واوضح للصحافة في وقت لاحق «اعتقد انه ليس شيئا مهما». «ربما كان ذلك بسبب الرياح وقمت ببعض التحركات السيئة (...) لكنني كنت بحاجة إلى السؤال لأنني شعرت بعدم الارتياح تمامًا».

وقال نادال قبل أقل من 20 ساعة من المباراة النهائية يوم الأحد ضد الأمريكي تايلور فريتز (20 ATP): «ما زلت آسف قليلا، ولكن هناك ساعات طويلة متبقية حتى الغد، وأنا واثق من أن شيئا لن يحدث».

بعد عام تميزت بمشاكله الجسدية، يشهد نادال أفضل بداية في مسيرته بثلاثة ألقاب فاز بها، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة، التي أصبح بها لاعب التنس للرجال مع أكثر ألقاب الجراند سلام (21).

«من حيث التعب، أشعر أنني بحالة جيدة. لا استطيع ان اشتكي».

واكد «لقد خاضت الكثير من المعارك الصعبة هذا الاسبوع لكنني ما زلت على قيد الحياة». «أنا في المباراة النهائية وأريد الاستمتاع بها.»

تخلص نادال من الثناء على الشاب الكاراز، الجوهرة الجديدة للتنس الإسباني، الذي قال إن لديه «كل المكونات ليكون بطلاً لا يصدق».

«لم أكن أكثر توترالأنني كنت لاعبًا شابًا. لقد عاملته كواحد من الثمانية الأوائل».

ندم نادال على أن المباراة أصبحت «غير قابلة للعب تقريبًا» عندما اقتحمت رياح قوية المجموعة الثانية مصحوبة برمال من صحراء إنديان ويلز.

«المشكلة في التنس هي أنه ليس لدينا لائحة لهذا الغرض. لا توجد قواعد للرياح، ولا شيء يقول أنه مع أميال معينة في الساعة عليك تعليق المباراة».

وأشار إلى أنه «في بعض الأحيان أستمتع باللعب في مهب الريح لأنه من التحديات، مثل عندما ألعب الغولف، البحث عن حلول طوال الوقت». «لكنها لم تكن الريح فقط، بدأت أشعر بالرمال في عيني وألم قليلاً (...) بالنسبة لبعض المواقف مثل العاصفة الرملية، ربما يمكننا إضافتها إلى كتاب القواعد».

فيما يتعلق بمنافسه في المباراة النهائية، اعتبر نادال أن فريتز «يلعب بشكل جيد للغاية».

وقال «لقد شاهدت فترة من مباراته (نصف النهائي) ضد (اندريه) روبليف ولعب بتصميم كبير وعدواني جدا».