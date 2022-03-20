هاميلتون: «لقد كان سباقًا صعبًا وحققنا أفضل نتيجة ممكنة»

كتابة الرياضة، 20 مارس أعلن الإنجليزي لويس هاملتون (مرسيدس)، بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، الذي احتل المركز الثالث هذا الأحد في سباق الجائزة الكبرى في البحرين، هذا الأحد في حلبة صخير أنه «سباق صعب»، وهو سعيد جدا لأنهم حققوا « أفضل نتيجة ممكنة». «أول شيء أريد أن أقوله هو الكثير، العديد من التهاني لفيراري، وأنا سعيد جدا لرؤيتهم على ما يرام مرة أخرى، لأنهم مثل هذا الفريق التاريخي والملحمي»، وأوضح هاميلتون، 37 عاما، الذي يحمل سجلات تاريخية ل 'القطبين' والانتصارات في F 1:103، في كلتا الحالتين. قال سائق ستيفنيج غريب الأطوار والمذهل: «كان اليوم سباقًا صعبًا بالنسبة لنا، لقد واجهنا مشاكل أثناء التدريب وهذه حقًا أفضل نتيجة يمكن أن نحققها». وقال: «بالطبع كان من المؤسف للسائقين الآخرين (في إشارة إلى اثنين من سائقي ريد بول: الهولندي ماكس فيرستابن، المتقاعد في اللفة قبل الأخيرة، والمكسيكي سيرجيو بيريز، الذي انسحب في اللفة الأخيرة) لكننا فعلنا أفضل ما في وسعنا ونحن ممتنون لسجل هذه النقاط». وأوضح هاميلتون بعد المركز الثالث: «أدرك أن الرجال يعملون بجد في المصنع ولن يكون ذلك تغييرًا سريعًا، لكننا كنا أفضل فريق موحد لفترة طويلة، نعلم جميعًا أنه يتعين علينا إبقاء رؤوسنا منخفضة وعلينا مواصلة العمل، لأن هناك طريقًا طويلاً لنقطعه». الانتهاء في البحرين. قال بطل العالم الإنجليزي سبعة أضعاف: «علينا تحسين عطلات نهاية الأسبوع، وفي مرحلة ما، سنعود إلى القتال». رئيس أره/أوغ