سيواجه الجمباز والطلاب كلاسيكيًا آخر نابضًا بالحياة في La Plata: الوقت والتلفزيون والتدريب

سوف يهتف الجمباز و Estudiantes بكلاسيكية لابلاتا أخرى نابضة بالحياة للتاريخ السابع لكأس الدوري الإسباني. سيواجه كلا الفريقين هدايا مختلفة للغاية، لأن لوبو يأتي من تعرضه للضرب من قبل ريفر بلايت ويحتاج بشكل عاجل إلى إضافة ما يصل إلى ثلاث (لا يقوم بأربع مباريات) ليحلم بالتأهل للمرحلة التالية من المسابقة، بينما الأسد، على الرغم من آخر مباراة له هزيمة مع بوكا، قيادة مسيرة في منطقته وتمكن منتصف الأسبوع من التأهل لمرحلة المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

يخطط بيبو غوروسيتو لإجراء تغييرات على جميع الخطوط للتعافي من الصعب 0-4 الذي عانى منه في Monumental. أولها سيكون من الأوروغواي براهيان أليمان الذي سيعود إلى الملكية بعد الانتهاء من تاريخ التعليق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدخل الحدث غييرمو إنريكي بدلاً من فرانسيسكو جيروميتا.

سيتم الحفاظ على بقية خط الأساس مع موراليس وفراتا من المدافعين المركزيين، كولازو كجناح، على الرغم من أن المدرب حاول مع جيرمان غيفري. في الوسط، سيتم وضع باراجواي رامون سوسا والكولومبي يوهان كاربونيرو من قبل الفرق، في حين أن أليمان سيكون مزدوج 5 مع نيري لييز كشريك له. بعد ذلك، حاول المدرب بطرف مزدوج وفرانكو سولدانو هو الشخص الذي انضم إلى كريستيان تاراغونا.

من جانبه، يحلل زيلينسكي الروسي أيضًا المتغيرات في Estudiantes de La Plata بسبب سلسلة اللقاءات. في الوقت الحالي، لن يتمكن المدرب من الاعتماد على ماورو بوسيلي، الذي تعرض في الهزيمة أمام بوكا جونيورز لإصابة في كاحله الأيسر، وينتظر تطور بعض لاعبي كرة القدم مثل حالة الكولومبي نيلسون ديوسا، الذي تمكن بالفعل من العودة من تشيلي بعد إصابته بفيروس كورونا.

لهذه المباراة لياندرو دياز متاح (ضد إيفرتون انه لم يلعب لأنه تم تعليقه في الكأس)، وانه بالتأكيد جعل الثنائي مهاجمة مع ريونغرينو غوستافو ديل بريتي، الذي لعب أمس بعد أن تأثرت حالة انفلونزا قوية لعدة أيام. أحد الأسئلة هو ما إذا كان المدرب سيحافظ على خط ثلاثة مدافعين مركزيين، والتي عملت بشكل جيد للغاية في المباراتين مع ليبرتادوريس ضد إيفرتون.

قد يكون البديل الآخر هو العودة إلى خط الأربعة، حيث يجب على زيلينسكي اختيار اثنين من المدافعين الثلاثة وسيلعب مانويل كاسترو لجانب واحد وبيليجريني للآخر، مع ديل بريت ودياز في الصدارة.

التكوينات المحتملة:

الجمباز: رودريغو ري؛ غييرمو إنريكي، ليوناردو موراليس، غييرمو فراتا، نيكولاس كولازو؛ رامون سوسا، براهيان أليمان، نيري لييس، يوهان كاربونيرو؛ فرانكو سولدانو وكريستيان تاراغونا. DT: نيستور جوروسيتو.

الطلاب: ماريانو أندوجار؛ أغوستين روجيل، إيزيكيل مونيوز، فابيان نوغيرا؛ ليوناردو غودوي، خورخي رودريغيز، فرناندو زوكي، إيمانويل ماس؛ ماتياس بيليجريني، غوستافو ديل بريتي ولياندرو دياز. DT: ريتشارد زيلينسكي.

المحكم: سيلفيو تروكو.

الملعب: خوان كارميلو زيريلو.

هورا: 16:15.

تلفزيون: فوكس سبورتس بريميوم.

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