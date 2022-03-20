جويدو بيليدو: «إنهم يحلمون بإخلاء بيدرو كاستيلو وإذا تجرأوا، فسيكون قبرهم»

ورد غويدو بيليدو على أولئك الذين يحاولون إخلاء الرئيس بيدرو كاستيلو ولم يتردد في مهاجمة المعارضين الذين «يحلمون» بإزالة رأس الدولة من المكتب. وقد أُدلي بهذه البيانات أثناء اختتام الاجتماع الأول للكومنولث البلدي في بيرو.

«إنهم يحلمون بإخلاء بيدرو كاستيلو. لن يكونوا قادرين على ذلك ونقول ذلك بوضوح, إذا تجرأوا, سيكون قبرهم لأنهم قد يعتقدون أنه, لأن لديهم الأصوات أو لأنهم يستطيعون شراء عضو الكونجرس, ينتهي عند هذا الحد. لا، الناس والبلاد والعالم سوف يفهمون أن هناك قبل وبعد الرئيس».

وذكر أيضا أنهم كانوا يضعون الفخاخ، ويرسلون أشخاصا مثل كاريليم لوبيز لتوريطهم في أعمال فساد.

وقال خلال الحفل الختامي للاجتماع الأول مع سلطات الكومنولث البلدي في كالكا، كوسكو: «لقد كانوا يضعون الفخاخ، ويريدون تطويق، ويرسلون كاريليم لوبيز للبحث عن بعض الثغرات، ويريدون وصمة عار الرئيس، هذه الحكومة، لكنهم لن يكونوا قادرين على ذلك». .

«إنهم يجلبون صحفي ازدحام دولي، رجل بائس لا يجرؤ على الاشتباك مع والديه، ليريد أن يسيء معاملة رئيس الجمهورية. سيكون لديه وقته، وقته بالنسبة له لمقابلة أشخاص آخرين سيضطرون إلى محاسبتهم لأنني لا أعتقد أنه كان حرا بالنسبة له للمضايقة، ليقول إنه خطط من أي وقت مضى للتخلي عن البحر الإقليمي. ما مثل هؤلاء الأوغاد»، في إشارة إلى المقابلة التي أجراها فرناندو ديل رينكون، من سي إن إن إن إن إسبانيول، مع بيدرو كاستيلو في يناير من هذا العام.

دعونا نتذكر أنه في 28 مارس، ستناقش الجلسة العامة للكونغرس اقتراح الشواغر الرئاسية بسبب العجز الأخلاقي الدائم ضد الرئيس بيدرو كاستيلو. و خلال هذه الدورة, يجوز لرئيس الدولة أن يمارس حقه في الدفاع شخصيا أو عن طريق محام.

«أريد أن أكرر الدعم السياسي في الكونغرس، وسوف نرد بقوة على مدى المضايقات السياسية. نحن في وضع يسمح لنا بمناقشة ودفع البلاد قدما في مواجهة سنوات الفساد التي حدثت».

من جانبه، تحدث رئيس مجلس الوزراء، أنيبال توريس، يوم الجمعة عن مقاعد المعارضة التي تدفع الشاغر ضد الرئيس بيدرو كاستيلو.

«أولئك الذين خسروا في هذه الانتخابات لا يريدون الاعتراف بحكومة (بيدرو) كاستيلو والسعي إلى تفريغها بأي ثمن، ليلا ونهارا. وقال رئيس PCM من منطقة كوسكو: «نرى كيف يخرج بعض أعضاء الكونغرس ويتحدث فقط عن الشواغر».

بيدرو كاستيلو يعلن الجمعية الوطنية في 26 مارس

أعلن رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، أنه سيعقد الوفاق الوطني لجلسة يوم السبت 26 مارس . من خلال بيان، طلب رئيس الدولة مثل هذا الاجتماع قبل يومين فقط من مناقشة كونغرس الجمهورية لاقتراح الشواغر ضده.

وقال فى الحفل الختامى للاجتماع مع الكومنولث البلدية فى كوسكو «اننى اعلن من هذا الفضاء اننا سننفذ يوم السبت 26 مارس الوفاق الوطنى وجمعية الوفاق الوطنى وانكم بطريقة منضبطة ومنظمة وعضوية مدعوون للمشاركة».

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