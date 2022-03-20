يفرض Gajser و Renaux قانونهما في باتاغونيا GP؛ برادو الثالث

الكتابة الرياضية، 20 مار السلوفيني تيم جاجسر (هوندا) والفرنسي ماكسيم رينو (هوندا) هيمنت في الجولة الثالثة من بطولة العالم موتوكروس، باتاغونيا-الأرجنتين سباق الجائزة الكبرى، الذي عقد في باتاغونيا سباق المضمار Neuquén، وفتح الصدارة على الاسباني خورخي برادو (الغاز)، الذي أكمل المنصة بعد التوقيع على مكانين رابعين شارك Gajser و Renaux الانتصارات في المسار الأرجنتيني فيلا لا أنجوستورا. فاز الفرنسي الأول بجرعة معينة من الثروة لأنه استغل السقوط في الامتداد الأخير من اللاتفية بولس جوناس والسلوفيني والثاني بطريقة أكثر استبدادية. بعد سباق الجائزة الكبرى الأرجنتيني، يتصدر جاجسر، الذي كان بالفعل بطل العالم ثلاث مرات في الفئة الأولى (2016 و 2019 و 2020)، بشكل عام برصيد 141 نقطة، بزيادة 17 نقطة عن رينو. يحتل برادو المركز الثالث برفقة 118. في الجولة الأولى، فتح السقوط الدرامي للأسباني روبين فرنانديز (هوندا)، الذي اتخذ زمام المبادرة للبدء، الطريق أمام جوناس، الأفضل في جلسة التصفيات يوم السبت. كان اللاتفي في طريقه إلى النصر، ولكن خطأ جلبه إلى الأرض عندما تذوق النصر وسمح لرينو، الذي كان يقاوم مضايقات غاجسر، بعبور خط النهاية أولاً، متقدما على السلوفيني، السويسري جيريمي سيور (ياماها) ودي برادو، الذين اضطروا للقتال بجد حتى لا يخسر أي أكثر من ذلك أرض. تمكن روبين فرنانديز من العودة إلى المسار بعد سقوطه ووصل إلى المركز الخامس عشر الأكثر جدارة. في الجولة الثانية، كان الشخص الذي خرج في الصدارة برادو. من ناحية أخرى، لم يستطع المتسابق الإسباني مقاومة دفع Gajser من أجل لفة واحدة. زعيم كأس العالم لم اطلاق النار منفردا نحو فوزه الجزئي الثالث من الدورة. كما تم تجاوز برادو من قبل Renaux بعد فترة وجيزة. كان للفرنسي إيقاع أكثر بكثير من سائق لوسنس، الذي ركزت جهوده على الحفاظ على المركز الثالث مع بعض السهولة وعدم السماح لجوناس وروبين فرنانديز بالاقتراب منه من الخلف، الذي لعب دور البطولة في معركة مكثفة. التغيير، انهار المتسابق الإسباني في اللفات القليلة الماضية واحتل المركز الرابع بعد أن تجاوزه فرنانديز، الذي وقع على المركز الثالث الرائع في هذا الكم. إنجاز حقيقي للمبتكر في الفئة العليا. وهو السادس بشكل عام برصيد 74 نقطة. ستعقد الجولة الرابعة من كأس العالم في 3 أبريل، سباق الجائزة الكبرى البرتغالي، في أجويدا. رئيس jap/ism