اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ستحتفل ميديلين بـ «أسبوع المسرح الدولي»

من يوم الثلاثاء 22 مارس وحتى 27 من نفس الشهر، سيقام أسبوع المسرح الدولي في ميديلين. سيتم منح شركة Ateneo Corporation، التي ستكون جزءًا من الحدث باقتراحها الرابع عشر للاحتفال 2022، تقديرًا للممثلة نورا كوينتيرو.

كما سيحتفل المشروع الذي تنفذه شركة بورفيريو باربا جاكوب، بالشراكة مع مجلس المسرح البلدي في ميديلين ومكتب عمدة ميديلين، باليوم الدولي للمسرح في 27 مارس. سيجمع أسبوع المسرح مقترحات مختلفة لإحياء ذكرى العمل المسرحي.

من بين الأحداث التي ستقام خلال الأيام الخمسة ستكون هناك محادثات ومعارض ومسرحيات، من بين أمور أخرى، في مساحات مختلفة من مدينة الربيع الأبدي التي ستعقد في 30 غرفة حول المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، من بين 100 فرقة مسرحية ستشارك في أسبوع المسرح هي النسر حافي القدمين، وإل بيكينيو تياترو، وأتشيون إمبرو، وتياترو لا هورا 25، ومسرح لا بوهارديلا، ومختبر مسرح أثينيوم، الذي سيقدم إنتاج مسرحيات للمديرين الضيوف، بيرو ريكاردو ديلغادو و الكولومبي ألبرتو سييرا ميخيا.

من جانبها، يهدف حدث الاحتفال بالشركة إلى «الإشادة بالرجال والنساء والكيانات في مسرح أنتيوكينيو الذين تميزوا بتفانيهم في العمل المسرحي وكرسوا حياتهم لاقتراح خيارات التعايش لبلد أفضل من المسرح»، قالت الشركة في بيان. ستقام تكريم نورا كوينتيرو مع مسرحية «مونولوج لممثلة حزينة».

«بعد عامين من الوباء، عدنا بنسبة 100٪ للاحتفال بهذا الأسبوع المهم جدًا لتاريخ ثقافة المدينة. بفضل المسرح، تم عمل العديد من الحركات الاجتماعية والتأملات والنصوص التي تتحدث عن كيف حولت ميديلين نفسها إلى مدينة أحلام وآمال ورغبة في الخروج من أصعب اللحظات. نحن نشهد جائحة وهذا العام 2022 سنحتفل بأسبوع المسرح هذا واليوم الدولي للمسرح مع العديد من الإشادة بالفنانين والمبدعين والكتاب المسرحيين لدينا، والتفكير في الإبداع والعديد من المكونات التي يتكون منها مسرح المدينة «، وعلق في بيان أمين ثقافة المواطن، ألفارو نارفيز دياز.

من ناحية أخرى، فإن تنظيم الأحداث مسؤول عن مجموعة ميديلين أون إسسينا وشركة أتينيو بورفيريو باربا جاكوب ويدعمها مكتب عمدة البلدية. ضع في اعتبارك أن اليوم الأخير سيختتم مع المحطة الفنية في 27 مارس في Plazoleta de las Artes في مسرح بابلو توبون أوريبي.

لمشاهدة البرنامج الكامل، يمكنك التحقق من المواقع الرسمية لـ Medellín En Escena و Athenaeum Porfirio Barba Jacob.

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