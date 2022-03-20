فاجاردو يهاجم بترو وأوريبيسم، «يمثلهما فيكو غوتيريز»، لعدم معرفته بنتائج الانتخابات

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

هذا السبت، 19 مارس، جاء الحاكم السابق لأنتيوكيا ومرشح ائتلاف سنترو إسبيرانزا، سيرجيو فاجاردو، بتصريحات منافسيه لرئاسة كولومبيا، وبعضهم شكك في نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هذا هو «الفصل الأول من الحرب التي يمكن أن تأخذ البلاد إلى الأمام».

رئيس بلدية أنتيوكيا السابق، الذي فاز بالمشاورة الداخلية لتحالف المركز الذي يعتمده كمرشح وحيد للجولة الرئاسية الأولى، انتقد التشكيك القوي في نتائج انتخابات زعيم المعارضة، غوستافو بترو، والمركز الديمقراطي، وهي مجموعة منها و يمثله رئيس بلدية ميديلين السابق و مرشح الفريق المعني بكولومبيا, فيديريكو 'فيكو' غوتيريز.

«لقد تم إخطارنا بالفعل. أعلن بترو وأوريبيسم، الذي يمثله في عام 2022 «فيكو» غوتيريز، أنهما لن يحترما نتائج الانتخابات إذا لم يفوزا. هذا هو الفصل الأول من الحرب القادمة، والتي يمكن أن تأخذ بلدنا إلى الأمام. أنا ذاهب لرعاية كولومبيا. ثق بي»، قال مرشح ائتلاف سنترو إسبيرانزا، الذي فاز بأقل صوت بين الفائزين في التحالفات السياسية الثلاثة.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من طلب المركز الديمقراطي من السجل المدني الوطني إعادة فرز الأصوات «مع مراجعة كل بطاقة كان من الممكن أن تقوم هيئات المحلفين بتغييرها»، مشيراً إلى أن الاختلافات بين العد المسبق والعد، حيث خسروا أحد المقاعد الأربعة عشر لمجلس الشيوخ، كان «غير عادي».

وبالمثل، أشار الزعيم الطبيعي للجماعة، ألفارو أوريبي، إلى أن الانتخابات تركت شعورا «بعدم الثقة»، يعزى إلى تناقضات E-14 و «التصويت الساحق على البتروية في مناطق الاتجار بالمخدرات»، وهذا هو السبب في أنه دعا الناس إلى تجاهل النتائج، التي خسروا بها موقفهم كأغلبية مقاعد البدلاء.

ومن جانبه، أكد زعيم الجناح اليساري، الذي قاد استطلاعات نية التصويت في البلاد، من جديد وجود مخالفات في التصويت على هيئة الميثاق التاريخي، والتي أكدت بعد التدقيق الموحد من قبل مكتب المسجل استعادة ثلاثة مقاعد في مجلس الشيوخ.

«ليس من الممكن إحصائيًا أن يرتكب جميع المحلفين على طاولة خطأ في نفس الوقت بمبلغ. كان لإزالة الأساتذة من قائمة المحلفين التي ضغط عليها أوريبي هدف واحد: إنتاج هيئات محلفين متجانسة لتغيير النتائج بعشرات الآلاف, قال مرشح الميثاق التاريخي.

على النقيض من رسالته الخاصة، ذكر مرشح ائتلاف سنترو إسبيرانزا، سيرجيو فاجاردو، يوم الخميس الماضي أنه يؤيد طلب الليبرالية الجديدة، وهي مجموعة ولدت من جديد وهي جزء من تحالف المركز، والتي طلبت إعادة فرز الأصوات العامة بحجة أنه في 42.3٪ من الجداول، وهذا هو , في 47ألف جدول من البلاد, الحزب الذي أسسه الزعيم المحرر لويس كارلوس غالان لم يحصل على أي أصوات, وهو «غير قابل للتصديق».

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