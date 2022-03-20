اتهم إبيغمينيو إيبارا فيليبي كالديرون بكره الأجانب المزعوم: «كونك غواتيمالي سيكون شرفا»

اتهم المنتج التلفزيوني Epigmenio Ibarra الرئيس السابق بكره الأجانب المزعوم فيليبي كالديرون, عقب الرسالة التي كرسها سياسي ميتشواكان له, حيث أطلق عليه اسم «بطريقة مهينة» بأنه» غواتيمالا».

من خلال روايته الرسمية، أجاب مؤسس Argos Comunicación أنه سيكون «شرفًا عظيمًا» له أن يكون أصلاً من غواتيمالا؛ ومع ذلك، أوضح أنه ولد في المكسيك وأن كل أسلافه من الدم من جمهورية المكسيك.

كما أوضح للرئيس السابق أن الحدود السياسية، من وجهة نظره، لا تُفهم إلا على أنها نقاط وشرطات على الخرائط. لذلك أضاف أنه معجب ويحترم ويحب شعوب أمريكا الوسطى للتاريخ الذي تشاركه مع المكسيك.

«كونك غواتيماليسيكون @FelipeCalderón بالنسبة لي شرفًا كبيرًا. أنا معجب وأحب وأحترم شعوب أمريكا الوسطى وبالنسبة لي الحدود هي نقاط وشرطات على الخريطة. أنا مكسيكي بالولادة: ابن، حفيد، حفيد، حفيد كبير وكوخ المكسيكيين»، كتب هذا الأحد، 20 مارس.

رد المنتج التلفزيوني على فيليبي كالديرون (الصورة: تويتر/ @epigmenioibarra)

وفي رسالة ثانية، انتقد بقوة أكبر الرئيس التنفيذي السابق ووصفه بأنه «فاشي» لاستخدامه شعب أمة ضده؛ ولهذا، أكد أن موقف كالديرون هينوخوسا ليس فقط موقف كالديرون هينوخوسا، ولكن أيضا موقف أتباعه.

وأخيرًا، أشار الصحفي أيضًا إلى فيليبي كالديرون كمروج مزعوم للكراهية، خاصة بعد بدء الاستراتيجية الأمنية خلال فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، والتي أصبحت تعرف باسم الحرب على المخدرات، والتي حكم عليها إيبارا بأن يديه ملطختتان بدم بريء.

على الشبكات الاجتماعية، اتهم كالديرون بكره الأجانب المزعوم لاستخدامه «غواتيمالا» بطريقة «مهينة» ضد إبيمينيو إيبارا (الصورة: EFE/Esteban Biba/Archive)

كانت كلمات Epigmenio Ibarra القوية ردًا على التغريدة التي أصدرها الرئيس السابق يوم السبت الماضي، 19 مارس، والتي اتهم فيها بـ «سوء استخدام» مزعوم تم إعطاؤه للقوات المسلحة خلال الفيلم الوثائقي مطار فيليبي أنجيليس الدولي، وهو عمل للشعب.

في أقل من 240 حرفًا، رد كالديرون هينوخوسا على التغريدة التي نشرها مناضل حزب الثورة الديمقراطية السابق فرناندو بيلاونزاران، حيث سخر من جزء من التسجيل شوهد فيه جنرال في الجيش «يتحدث» إلى تمثال فيليبي أنجيليس.

ورداً على هذا التعليق، أكد ميتشواكان أن هذا لم يكن خطأ أفراد القوات المسلحة، بل «أهواء الغواتيماليين»، مشيراً إلى الأوامر التي يُزعم أن إيبارا أصدرها أثناء الأداء.

«لكن هذا ليس خطأ الجنرال فاليخو. انه يأخذ الأوامر. يا له من عار أنهم يستخدمون (وما إلى ذلك) الجنود المكسيكيين لأهواء غواتيمالا»، كتب الرئيس السابق.

استقبل AMLO Epigmenio Ibarra للحديث عن الفيلم الوثائقي في مطار فيليبي أنجيليس (الصورة: Twitter/ @lopezobrador_)

ومع ذلك، لم تكن انتقادات إيبارا هي الوحيدة، حيث انضم إليهم أبراهام مينديتا، المستشار البرلماني لحركة مورينا الوطنية للتجديد (مورينا) في سان لازارو، الذي اتهم أيضًا كالديرون بأنه «رافض» من الوثنيين.

وأشار مستشار مورينيستا، الذي وضع علامة على الرئيس السابق في تعليقاته، إلى أن كلمات كالديرون «مفاجأة»، منذ أن عمل مع الشعب الإسباني خلال فترة ولايته التي استمرت ست سنوات.

«بطريقة مهينة، يشير فيليبي كالديرون إلى @epigmenioibarra باسم «غواتيمالا». على الرغم من أن Epigmenio مكسيكي، إلا أن كره الأجانب الذي فرض وزير الداخلية الإسباني، والذي استأجر إسبانيًا للحملة: «AMLO: خطر على المكسيك»، كتب منديتا.

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