Elon Musk لديه موعد لوصول الفضاء X على المريخ

قام إيلون ماسك بتحديث توقعاته لأول مهمة مأهولة إلى المريخ، ومرة أخرى هذا التاريخ متأخر قليلاً عما كان عليه من قبل. بينما قامت وكالة ناسا في البداية بتنبؤات أكثر واقعية, بدأت SpaceX بالإعلان عن موعد مبكر بشكل مدهش.

ومع ذلك، تم تأجيل هذا بمرور الوقت، وسيتم تنفيذ التحديث النهائي في عام 2029. يبدو أن السبب، وراء جائحة COVID-19 والصراعات الحربية، مرتبط بحقيقة أن إطلاق Starship الذي سيتم استخدامه للرحلة؛ وهي ليست جاهزة بعد. صحيح أنهم أحرزوا تقدمًا مهمًا للغاية في الأشهر الأخيرة، ولكن ليس كافيًا لتلبية توقعاتهم الأكثر تفاؤلاً.

لا يمكن القيام برحلة إلى المريخ في أي وقت.

تعني تحركات الكوكبين، إلى جانب عوامل مهمة أخرى، أنه لا توجد سوى فترات محددة للغاية، تُعرف باسم نوافذ الإطلاق، والتي يمكن أن تتم خلالها مثل هذه الرحلة.

أقرب شيء إلى ذلك الوقت هو نهاية هذا العام. في الواقع، كانت السيارة التي استخدمتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإرسال أول سيارة روفر لها إلى المريخ لولا قطع العلاقات مع روسيا . ثم سيكون هناك واحد آخر بحلول نهاية عام 2024. هذا هو التاريخ الذي اختاره إيلون ماسك في الأصل، على الرغم من أنه أدرك بسرعة أنه سيتعين عليه انتظار التاريخ التالي، في نهاية عام 2026.

في الواقع، في ديسمبر 2021 يحتفظ بالتاريخ. ومع ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX هذا الأسبوع أنه يتم تأجيل كل شيء مرة أخرى حتى النافذة التالية، والتي ستقام بين نهاية عام 2028 وبداية عام 2029. على وجه الخصوص، أعلن ماسك تأجيل الرحلة إلى المريخ في عام 2029. على هذا المعدل، يمكن أن يتزامن مع تنبؤ ناسا.

إيلون ماسك. (الصورة: رمز السباغيتي)

المحطة الأولى على القمر، ثم المريخ

يصادف هذا العام نصف قرن منذ أن داس الإنسان آخر مرة على سطح القمر. كان ذلك مع مهمة أبولو 17، في عام 1972. ومنذ ذلك الحين، تم إرسال العديد من البعثات إلى القمر الصناعي الرئيسي للأرض، ولكن لم يتم تشغيل أي منها.

كان الهدف من ذلك هو التعرف على التضاريس أكثر قليلاً، بحيث تكون رحلات السيلينيوم الميدانية المستقبلية أكثر أمانًا لرواد الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون للبعثة الجديدة جو ًا مبتكرًا، وترقى إلى مستوى العصر وتضمين امرأة واحدة على الأقل في الطاقم.

واحدة من آخر صور رجل على سطح القمر، مع مهمة أبولو 17 (ناسا)

تحقيقا لهذه الغاية، تم تطوير برنامج Artemis، الذي ينتمي إلى وكالة ناسا وشركائها في أوروبا (ESA) واليابان (JAXA) وكندا (CSA) والبرازيل (AEB) وأستراليا (ASA) والمكسيك (AEM). في الأصل، كان من المقرر أن أول هبوط على القمر للبعثة في عام 2024. ومع ذلك، تسببت المشاكل في تطوير بدلة الفضاء ونظام الهبوط على سطح القمر في تأجيلها حتى عام 2026.

بعد الانتهاء من هذه الرحلة إلى القمر، ثبتت ناسا عينيها على المريخ. ومع ذلك، أُعلن منذ البداية أن هذه المهمة المأهولة لا يمكن تنفيذها قبل ثلاثينيات القرن العشرين. بدلاً من ذلك، كان إيلون ماسك أكثر تفاؤلاً. كان هدفهم دائمًا استعمار الكوكب الأحمر في أسرع وقت ممكن، وذلك بفضل استخدام مكوك الفضاء القابل لإعادة الاستخدام Starship. تعمل SpaceX منذ سنوات لتجهيز كل شيء. ولكن ربما يكون الوقت مبكرًا جدًا للتواريخ.

20-12-2021 الترفيه من أرتميس الأول بعد الإطلاق أبحاث السياسات والتكنولوجيا ناسا

توقع إيلون ماسك الجديد

نشر حساب موقع Space Center على Twitter إعلانًا هذا الأسبوع يسأل متى تطأ البشر أقدام المريخ لأول مرة. ذكر إيلون ماسك مباشرة عندما سئل عن تنبؤاته.

اعتبارًا من ديسمبر 2021، عندما كان لا يزال يراهن على عام 2026، لم يعط الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX موعدًا جديدًا. ومع ذلك، رد على هذا المنشور على تويتر مع موجز «2029″.

إيلون ماسك. (الصورة: تويتر)

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