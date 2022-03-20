عيد الفصح: كم يكلف السفر بالسيارة من بوينس آيرس إلى مندوزا، قرطبة والوجهات السياحية الرئيسية

في مواجهة عطلة عيد الفصح، يقرر الكثير من الناس استخدام سياراتهم للسفر داخل البلاد والاستمتاع بالحدود الداخلية، خاصة بالنظر إلى صعوبات السفر إلى الخارج وبالنظر إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد شراء الدولارات بسبب فجوة الوزن. وأثناء السفر عبر الأرجنتين في هذا السياق من التضخم المرتفع ليس بالأمر السهل على السياح المحليين أيضًا، فهو بلا شك الخيار الأكثر سهولة لأولئك الذين لديهم بعض المدخرات ويقررون الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أبريل.

وفي هذا السياق, أجرت Infobae دراسة استقصائية لحساب تكلفة السفر بالسيارة من بوينس آيرس إلى بعض الوجهات السياحية الرئيسية في البلد, و أظهرت أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى 665.7 28 دولارا من البنزين لل سفر من باريلوتشي و منها; و 965.60 17 دولارا إلى مندوزا; و حتى 133 7 دولارا, 40 للذهاب إلى مار ديل بلاتا؛ 23،381.70 دولار للوصول إلى بويرتو إجوازو، في ميسيونيس و 12,549.50 دولار للذهاب إلى قرطبة.

اعتمادًا على عدد الأشخاص الذين يشاركون الرحلة، قد يكون أيضًا خيارًا أرخص، من التكلفة الفردية بخلاف ذلك.

عند الدخول إلى السيارة، يجب أن تؤخذ ميزانية الأسرة في الاعتبار. خاصة بالنظر إلى أن القوة الشرائية للأجور تتآكل بسبب التضخم، الذي وصل في السنوات الـ 12 الماضية إلى 52.3٪، وفقًا لـ Indec. وكذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار البنزين، أحد أسرع العناصر نموًا في حصة إجمالي نفقات السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن الوقود زاد هذا الشهر. في هذا الصدد، أعلنت شركة YPF يوم الاثنين الماضي عن زيادات بمعدل 9.5٪ في سعر الوقود الأساسي ومتوسط 11.5٪ في الوقود الممتاز.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس غرفة السياحة الأرجنتينية (CAT)، غوستافو هاني، لـ Infobae أن هناك العديد من التوقعات الموضوعة في عطلة عيد الفصح 2022. «نرى أن الطلب على السفر يستمر في الازدياد في جميع أنحاء البلاد ونحن سعداء للغاية بما يعنيه للمجتمع وما يولده لاقتصاد البلاد. لقد نأتي من موسم صيفي ناجح، بأداة قوية لـ PreViaje، حيث تم إثبات أهمية السياحة كنشاط لدعم المقاطعات وتوليد فرص عمل حقيقية».

«في هذا السياق، نعمل على تحقيق حركة سياحية كبيرة خلال عيد الفصح. ونحن مقتنعون بأننا سنواصل هذا العام انتعاش السياحة مع تعزيز عطلات نهاية الأسبوع الطويلة والعطلات».

بوينس آيرس - باريلوتشي

يتطلب السفر في سيارة متوسطة الحجم من بوينس آيرس إلى باريلوتشي السفر حوالي 1640 كيلومترًا، مما يعني متوسط استهلاك 217 لترًا. إذا كنت تأخذ في الاعتبار سعر البنزين السوبر من YPF، الذي تبلغ قيمته في مدينة بوينس آيرس 109.90 دولارًا للتر الواحد، في القدوم والذهاب، من الضروري دفع حوالي 23,848.30 دولارًا، بينما إذا كنت تستخدم النفثا الممتازة، (بسعر 132.10 دولارًا للتر الواحد) تبلغ النفقات 28,665.7 دولارًا. ترتفع هذه القيم خارج CABA.

يستقبل مركز باريلوتشي سيفيك السياح على مدار السنة

يؤكد المتخصصون على أنه قد تكون هناك اختلافات في استهلاك الوقود، اعتمادًا على صيانة السيارة، مثل الضبط الصحيح للسيارة: ضغط الإطارات وحالة مرشحات الهواء والزيت؛ وطريقة المناولة.

في هذه الحالة، يجب إضافة تكلفة حوالي ستة رسوم، بإجمالي 511.71 دولار، إلى المصروفات.

بوينس آيرس - ميندوزا

بالنسبة لأولئك الذين يختارون الجبال ومزارع الكروم كمعلم جذب، ويقررون زيارة مقاطعة كويانا، سيحتاجون إلى السفر حوالي 1047 كيلومترًا لكل قسم، مما يعني متوسط استهلاك 136 لترًا من البنزين في سيارة متوسطة الحجم.

للوصول إلى أرض النبيذ من بوينس آيرس، من الضروري السفر حوالي 1،047 كيلومترًا لكل قسم.

وبالتالي، فإن حساب الإنفاق على المركبات التي تتحرك بسرعة 110 كيلومترات في الساعة يدل على أن تحميل البنزين الفائق يصل إلى 14،946.40 دولار، بينما مع البنزين الممتاز، ترتفع التكلفة إلى 17965.60 بيزو.

يجب فرض تكلفة على هذه الوجهة مقابل 10 رسوم يبلغ مجموعها حوالي 831.71 دولارًا لكل قسم.

بوينس آيرس - مار ديل بلاتا

يعد Costa Party دائمًا خيارًا رائعًا، حتى في الخريف. وبهذا المعنى، فإن مار ديل بلاتا، مثل كل عام، من بين الوجهات الأكثر زيارة للحجوزات.

يظل مار ديل بلاتا كلاسيكيًا للعائلات الأرجنتينية عندما يتعلق الأمر باختيار وجهة سياحية (Shutterstock)

تبلغ المسافة من مدينة بوينس آيرس حوالي 414 كيلومترًا بواسطة طريق المقاطعة 2، مما يعني استهلاك 54 لترًا للسفر ذهابًا وإيابًا. في هذه الحالة، تحتاج إلى صرف حوالي 5934.60 دولارًا إذا قمت بتحميل بنزين فائق وحوالي 7,133.40 دولارًا إذا كنت تستهلك قسط.

للوصول إلى السعادة يجب أن تأخذ في الاعتبار الإنفاق على خمس رسوم، والتي تتراكم في المجموع حوالي 457.71 دولار في اتجاه واحد.

بوينس آيرس - قرطبة

هذه المقاطعة، التي يمكن الوصول إليها من بوينس آيرس عبر الطريق الوطني 9، هي أيضًا واحدة من أكثر الوجهات شعبية في الأرجنتين عندما يتعلق الأمر بمشاهدة المعالم السياحية.

تميل جبال قرطبة إلى أن تكون نقطة جذب للسياح في جميع أوقات السنة (Credit Prensa Visit Argentina)

في هذه الحالة، من CABA يجب أن تسافر حوالي 700 كيلومتر للوصول إلى عاصمة قرطبة، مما يعني استهلاك الوقود 95 لترًا للسفر لمسافة 1400 كيلومتر المطلوبة للذهاب والعودة. بهذه الطريقة، تحتاج إلى إنفاق حوالي 10,440.50 دولارًا إذا كنت تتقاضى رسومًا فائقة وحوالي 12,549.50 دولارًا في حالة شحن البنزين الممتاز.

للوصول إلى la docta، من الضروري إضافة حوالي ستة رسوم إلى الميزانية يبلغ مجموعها 611.71 دولارًا لكل قسم.

بوينس آيرس - إجوازو

أخيرًا، سيتعين على أولئك الذين يرغبون في زيارة أو إعادة زيارة شلالات إجوازو في ميسيونيس والذهاب بالسيارة السفر حوالي 2600 كيلومتر من وإلى بوينس آيرس، لذلك سيستهلكون 177 لترًا من البنزين. لذلك إذا قمت بتحميل البنزين الفائق، فسيتعين عليك دفع 19,450.30 دولارًا وفي حالة أغلى البنزين، سيتعين عليك الحصول على 23,381.70 دولارًا .

في هذه الحالة، من الضروري النظر في الإنفاق على ثمانية رسوم يبلغ مجموعها 901.71 دولارًا.

شلالات إجوازو على الجانب الأرجنتيني - © نيكولاس تينيلي/الأرجنتين وورش عمل الصور

نفقات أخرى عند السفر بالسيارة

وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية بمثابة مرجع وأن الاستثمار يتكون من سلسلة من القيم القياسية التي تشمل نقش قطع غيار السيارات (إلزامية بموجب القانون 3،708) التي تبلغ قيمتها المحددة في المدينة 3000 دولار، بالإضافة إلى التكلفة، في CABA أيضًا، للمركبة الفنية التحقق (VTV) من 4,024$ للسيارات.

إجراء VTV إلزامي للمركبات الخاصة حتى 3500 كيلوغرام، أكثر من ثلاث سنوات أو أكثر من 60 ألف كيلومتر. المتطلبات هي أن يكون لديك بطاقة الهوية ورخصة القيادة الحالية والتأمين على المركبات سارية المفعول. من الضروري أيضًا أن يكون لديك دليل على الدفع يتوافق مع حجز النوبة. وبالبطاقة الخضراء أو الزرقاء، في حالة وجود طرف ثالث.

لنقش قطع غيار السيارات، يجب أن يتم تنفيذ الإجراء من قبل جميع مالكي السيارات الموجودة في المدينة. المتطلبات هي الحصول على العنوان أو بطاقة الهوية الأخضرة/الزرقاء ومعرف صالح. بمجرد الانتهاء من الإجراء، سيتم إعطاؤك نموذجًا ورقاقة تحدد أن السيارة محفورة.

الوثائق المطلوبة

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك الوثائق اللازمة للحصول عليها حتى تتمكن من السفر على الطرق الوطنية والإقليمية, وكذلك في الشوارع والطرق السريعة.

أخطرت الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق بأن الوثائق الإلزامية للقيادة تتكون من رخصة قيادة سارية المفعول وتمكين نوع السيارة، DNI، بطاقة هوية السيارة (البطاقة الزرقاء أو الخضراء)، والرقاقة وشهادة المراجعة الفنية الإلزامية (وفقًا للتشريعات التي تكون فيها يقع) السيارة)، والدليل الحالي على بوليصة التأمين الإجباري ضد أطراف ثالثة، كل من لوحات براءات الاختراع وضعت مرئية، دون تغيير، في حالة جيدة وفي المكان المناسب، دليل على دفع ضريبة تسوية السيارة (براءة الاختراع) وإثبات ورقاقة صالحة للمركبات مع CNG.

استمر في القراءة: