شرب مياه الأمطار وتناول حمام الشوارع، والحياة المغلقة لماريوبول

أوديسا (أوكرانيا), 20 مارس أمضت جالينا بالابانوفا الشابة الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الحصار في مسقط رأسها ماريوبول, في جنوب شرق أوكرانيا, حيث جاء جيرانها لجمع مياه الأمطار وطهي الحمام الذي وجدوه في الشوارع للبقاء على قيد الحياة تطويق القوات الروسية في عدم وجود الإمدادات الأساسية. «لقد اتحد الجيران ومكنوا الطوابق السفلية كملاجئ. الآن يجمعون مياه الأمطار ويطبخون الحمام والحيوانات الأخرى في النيران من أجل البقاء على قيد الحياة. لا يكاد يكون هناك أي أدوية في المدينة»، يقول بالابانوفا إيفي في محادثة هاتفية. ماريوبول, المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة, هي واحدة من أكثر المناطق تضررا في هذا الصراع وأن ما يقرب من 70 في المائة من منازل المدينة تضررت بسبب القصف, بحسب السلطات البلدية. اترك ماريوبول تمكنت بالابانوفا من مغادرة ماريوبول في 16 مارس، وهو نفس اليوم الذي اتهمت فيه السلطات الأوكرانية السلطات الروسية بمهاجمة مسرح الدراما في المدينة، حيث كان مئات الأشخاص يختبئون في ملجأ القنابل في المبنى. «في وقت تفجير المسرح كنت أغادر المدينة للتو وسمعتها للتو. على مشارف المدينة، من الممر (الإنساني). يمكنك أن ترى تماما كيف كانت المدينة تتعرض للهجوم من جميع الاتجاهات وبكل الوسائل الممكنة». استخدمت الشابة أحد الممرات الإنسانية التي أقيمت لإخلاء المدينة، لكن هذه الخطوات تعرضت للهجوم. «بأعجوبة لم يتم إطلاق النار علينا. من تلك اللحظة فصاعدًا، نواصل النقل الخاص بنا ولا نستخدم الممر الرسمي، على مسؤوليتنا الخاصة. على طول الطريق كان هناك أكثر من 20 نقطة تفتيش للرجال يرتدون الزي الروسي الذين قاموا بتفتيش السيارة كل 500 متر. أردنا أن نبكي بعجز، لأننا كنا نترك العائلة والأصدقاء وراءنا في المدينة». تفتح السلطات الأوكرانية ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بعض أهم مدن البلاد التي هاجمها الروس، لكن تلك الموجودة في ماريوبول محظورة فعليًا، وهو أمر يطلب قادة العالم والمنظمات الدولية حله للسماح لجيرانهم بالفرار . وكما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أمس، «لا تعمل جميع الممرات الإنسانية»، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 4100 شخص تمكنوا بالفعل من مغادرة ماريوبول، بما في ذلك ما يقرب من 1200 طفل. «في المدينة رأيت الروس، ولكن فقط من بعيد، لأنه في وقت مغادرتي لم يكن وسط المدينة محتلاً بعد. رأيت سياراتهم ومركباتهم القتالية والدبابات. كما رأيتهم عند نقاط التفتيش خارج المدينة، حيث حاولوا تعذيب أولئك الذين غادروا المدينة نفسيا، وأظهروا قوتهم الزائفة». أسوأ اللحظات بالابانوفا هي واحدة من آلاف الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من ماريوبول, حيث تنفد إمدادات المياه والغذاء ولم يُسمح للمساعدات الإنسانية في هذا الوقت, وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. «تعرضت ماريوبول لهجمات المدفعية والطيران والدبابات كل ساعة. جميع الشوارع، دون استثناء، ومعظم المنازل دمرت (...) وتعرضت المصانع، التي توجد فيها أكثر من 15 مأوى، للهجوم كل يوم». وليس فقط تلك المباني، ولكن أيضا المدارس والمستشفيات، حيث اتهمت السلطات الأوكرانية موسكو بقصف مستشفى للأطفال منذ أكثر من أسبوع، مما أدى إلى وفاة ثلاثة، اثنان منهم قاصرون. ومع ذلك، نفت روسيا أنها كانت وراء هذا العمل في مدينة حيث توفي أكثر من 1200 شخص بالفعل منذ بدء الغزو، وفقا للسلطات البلدية. «كانت أسوأ اللحظات عندما كانت هناك ست طائرات في وقت واحد تدور حول المدينة وتنفذ هجمات مستمرة. أخشى أن أفكر في الشكل الذي سيكون عليه الوضع هناك اليوم». من بين تجاربها المأساوية في البلدة، تقول بالابانوفا أن الناس جاءوا إليها وعائلتها من أبعد الأحياء لطلب المساعدة. «لقد تساءلوا عن المكان الذي دخلت فيه السلطات والعمدة وحتى دار الجنازة. وتسائلوا لماذا يضطرون الآن إلى دفن أحبائهم في حدائقهم الخاصة». ولكن، بالنسبة لها، أصعب اللحظات هي الآن، لأنها تعيش بلا حول ولا قوة في الوضع: «الآن بعد أن خرجت من الخطر ولا أستطيع مساعدة أولئك الذين يكتبون لي يطلبون مني أن أخرج أحبائهم من ماريوبول المحاصرة أو حتى يجلبوا لهم الماء والخبز». ويختتم قائلاً: «لم يقتصروا على محاصرة المدينة، لكنهم قرروا مسحها من على وجه الأرض». إسحاق جيه مارتن