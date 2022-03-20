ديوغو جوتا يحصل ليفربول في الدور قبل النهائي

كتابة الرياضة, 20 مارس هدف البرتغالي ديوغو جوتا قبل اثني عشر دقيقة من النهاية أنهى مقاومة نوتنغهام فورست في سيتي جراوند وأعطى الفوز لليفربول (0-1) الذي أكمل التشكيلة للنصف النهائي من كأس إنجلترا. ينضم فريق يورغن كلوب إلى مانشستر سيتي، الذي قضى على ساوثامبتون، كريستال بالاس الذي فاز بإيفرتون وتشيلسي الذي فاز على ميدلسبره يوم السبت. ستلعب الرباعية اللقب في الجولة النهائية التي تم تعيينها في ويمبلي. كان ذلك في المرحلة النهائية عندما كسر فريق يورغن كلوب توقعات نوتنغهام فورست، الناجي الأخير من الفئة الثانية من كرة القدم الإنجليزية. كان حارس المرمى إيثان هورفارث قد أنقذ فريق ستيفن كوبر مرارًا وتكرارًا لكنه لم يستطع فعل أي شيء في مرمى ديوغو جوتا. كان ذلك في الدقيقة 78 عندما تم الاستفادة من الصليب من يسار اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس من قبل المهاجم البرتغالي الذي كان متقدما على درجاته لوضع إصبع القدم من حذائه وجلب الكرة إلى الشباك. ألقى بطولية الغابة الذين لم يتمكنوا من تعديل الوضع ومنع القضاء. سيواجه ليفربول مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي بينما سيلعب كريستال بالاس تشيلسي بحثًا عن المركز الآخر في المباراة النهائية. سيتم لعب كل من الدور قبل النهائي والنهائيات في ويمبلي. رئيس أبا/أوغ