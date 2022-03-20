داني ألفيس: «المهمة هي استعادة الهوية للوصول إلى القمة»

مدريد، 20 مار داني ألفيس، المدافع الدولي البرازيلي عن برشلونة، أعلن هذا الأحد، بعد فوزه 0-4 ضد ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، أنهم عاشوا «ليلة لتأطير» وأن الهدف الذي حددوه لأنفسهم بهذه المرحلة الجديدة بقيادة تشافي هيرنانديز من bench هو «استعادة الهوية للوصول إلى القمة». فاز فريق برشلونة على ريال مدريد بفارق مزدوج من قبل غابون بيير إيميريك أوباميانغ وهدفين آخرين من فيران توريس وأوروجواي رولان أراوخو. «مرة أخرى هنا، في منزل المنافس، عشنا ليلة لتأطير. سانتياغو برنابيو صعب والفوز في هذا الملعب هو دائما متعة، وعندما لم نفعل ذلك لفترة من الوقت،» قال ألفيس، الذي لعب 400 مباراة برشلونة في ملعب مادريديستا. وقال ألفيس، الذي تحدث عن الدور الذي يلعبه في غرفة خلع الملابس مع الأصغر، «إنها أفضل هدية للاحتفال ب400 مباراة». «ما أحاول القيام به هو السماح لهم بمعرفة ما هو على المحك، ليس فقط لعب كرة القدم، ولكن الدفاع عن قصة وشعور وألوان. نحن بحاجة إلى الشباب لمعرفة شعور هذا النادي وكبار السن لإظهار ذلك، أن هناك الكثير على المحك، وسوف يكون لدينا وقت جيد إذا فعلنا الأمور بشكل صحيح،» قال البرازيلي، في نهاية المباراة. «المهمة هي استعادة الهوية وهذا سيأخذنا إلى القمة. هكذا كان الأمر دائمًا ولن يتغير. لدى برشلونة طريقة للعب وفلسفة وهذا ما جعل النادي رائعًا. لقد أصبح من الواضح، إذا فعلنا ما اعتدنا على القيام به، فستأتي العناوين. الدوري صعب لكنهم يسمحون لنا بالحلم والحلم مجاني. وعلينا أن نقوم بدورنا ونرى ما سيحدث». رئيس 101-041 درل/جل