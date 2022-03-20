دادي يانكي يعلن تقاعده من الموسيقى وتاريخ حفلته الموسيقية في بيرو

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca

استخدم أحد أكثر لاعبي reggaeton شهرة في العالم شبكاته الاجتماعية لإرسال رسالة قوية إلى ملايين متابعيه. فاجأ المغني دادي يانكي السكان المحليين والغرباء بإعلانه أنه سيتقاعد رسميًا من صناعة الموسيقى.

وقال في شريط فيديو على Instagram: «رسميًا اليوم أعلن تقاعدي من الموسيقى من خلال إعطائك أفضل إنتاج، وأفضل جولة للحفلات الموسيقية ، وسأقوم بها للاحتفال بمسيرتي المهنية التي استمرت 32 عامًا مع قطعة هذا الجامع بعنوان «Legendaddy».

متى تكون حفلتك الموسيقية في بيرو؟

من خلال الموقع الرسمي لـ Daddy Yankee وفي الثواني القليلة الماضية من فيديو Instagram الخاص به، تم الكشف عن أن التاريخ المختار للاستمتاع بأعظم أغانيه سيكون 18 أكتوبر 2022 .

سيغني دادي يانكي في ليما في 18 أكتوبر 2022. (الصورة: التقاط)

استمر في القراءة