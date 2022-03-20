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الأحد 20 مارس 2022
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دادي يانكي يعلن تقاعده من الموسيقى وتاريخ حفلته الموسيقية في بيرو

سيقدم مغني الريجايتون جولته الدولية الأخيرة التي ستشمل مدينة ليما في عام 2022 قبل رحيله الرسمي عن صناعة الموسيقى.

Newsroom Infobae

20 مارس 2022
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca

استخدم أحد أكثر لاعبي reggaeton شهرة في العالم شبكاته الاجتماعية لإرسال رسالة قوية إلى ملايين متابعيه. فاجأ المغني دادي يانكي السكان المحليين والغرباء بإعلانه أنه سيتقاعد رسميًا من صناعة الموسيقى.

وقال في شريط فيديو على Instagram: «رسميًا اليوم أعلن تقاعدي من الموسيقى من خلال إعطائك أفضل إنتاج، وأفضل جولة للحفلات الموسيقية ، وسأقوم بها للاحتفال بمسيرتي المهنية التي استمرت 32 عامًا مع قطعة هذا الجامع بعنوان «Legendaddy».

متى تكون حفلتك الموسيقية في بيرو؟

من خلال الموقع الرسمي لـ Daddy Yankee وفي الثواني القليلة الماضية من فيديو Instagram الخاص به، تم الكشف عن أن التاريخ المختار للاستمتاع بأعظم أغانيه سيكون 18 أكتوبر 2022.

سيغني دادي يانكي في ليما في 18 أكتوبر 2022. (الصورة: التقاط)
سيغني دادي يانكي في ليما في 18 أكتوبر 2022. (الصورة: التقاط)

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