انتقاد جونسون لمقارنة الوضع في أوكرانيا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن، 20 مارس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات من مختلف القطاعات بعد مقارنة وضع الأوكرانيين الذين يقاتلون الهجمات الروسية مع الخيار البريطاني في عام 2016 لدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أدلى السياسي المحافظ بهذه التصريحات المؤسفة خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ربيع حزب المحافظين أمس في مدينة بلاكبول الإنجليزية. في خطابه، ذكر جونسون أن «غريزة شعب هذا البلد (المملكة المتحدة)، مثل الشعب في أوكرانيا، هي اختيار الحرية»، مع التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره «المثال الأخير الشهير». «عندما صوت الكثير من البريطانيين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا أعتقد أن ذلك كان لأنهم كانوا معادين للأجانب عن بعد. فذلك لانهم ارادوا ان يكونوا أحرارا فى القيام بالامور بشكل مختلف وحتى تتمكن هذه الدولة من حكم نفسها». اليوم، تلتقط وسائل الإعلام المحلية وابل من الانتقادات من مختلف القطاعات التي تتهم الرئيس التنفيذي، مثل اللورد بارويل المحافظ، الذي ذكر جونسون بأن الأوكرانيين «يتطلعون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (EU)». أوضح اللورد بارويل، الذي عمل كرئيس للموظفين في داونينج ستريت - مقر إقامة رئيس الوزراء ومكتبه الرسمي - عندما حكمت أيضًا توري تيريزا ماي، على تويتر أن التصويت في الاستفتاء الأوروبي لعام 2016 «لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بتعريض حياتك للخطر» في حرب مع قوات فلاديمير بوتين. جعل بارويل المقارنة قبيحة لسببين: «بسبب حقيقة أن التصويت في استفتاء حر ونزيه لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالمخاطرة بحياتك للدفاع عن بلدك ضد الغزو» وأيضًا لأن «الأوكرانيين يقاتلون من أجل حرية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». من جانبه، اعتبر زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إد ديفي، جونسون «عار وطني» وأن «مقارنة الاستفتاء بالنساء والأطفال الفارين من قنابل بوتين هي إهانة لجميع الأوكرانيين». بالنسبة لزعيم الحزب القومي الاسكتلندي في وستمنستر، إيان بلاكفورد، فإن تعليقات جونسون «مقارنة وضع الحياة والموت في أوكرانيا بBrextile هو في ذوق سيء ويظهر مدى هاجس حزب المحافظين بشكل خطير بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». خارج هذا البلد، قال الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أيضا أن كلمات رئيس الوزراء البريطاني «تسيء إلى الأوكرانيين والبريطانيين والحس السليم». يقول رئيس الوزراء البولندي السابق، الذي لا يزال يتذكر «حماس (فلاديمير) بوتين و (دونالد) ترامب بعد الاستفتاء»: «بوريس جونسون يساوي كفاح الأوكرانيين للتصويت من قبل البريطانيين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». بالنسبة لرئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، فإن المقارنة «مجنونة».