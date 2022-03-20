COVID-19: حذر طبيب هارفارد من أن 9 من كل 10 مرضى تنبيب في IMSS يموتون

انتقدت طبيبة جامعة هارفارد لوري آن شيمينيز - فيفي مرة أخرى رئيسة حكومة مكسيكو سيتي (CDMX) كلوديا Sheinbaum لتعزيز استراتيجية التطعيم ضد COVID-19 في العاصمة.

من خلال حسابها على تويتر، اتهمت الخبيرة الرئيس بـ «بناء واقع بديل» للمشهد الوبائي بالاشتراك مع زوي روبليدو، مدير المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS).

هذا، بعد أن شكر Morenista - من خلال نفس المنصة - رئيس وموظفي المعهد، على وجودهم وعملهم في «أصعب لحظات الوباء»، وكذلك في أيام التطعيم «الأكثر كثافة»: «امتناننا الأبدي»، نشر المسؤول.

سلطت لوري آن الضوء على أن ما يزيد قليلاً عن 50٪ من المرضى في المستشفيات، ولكن لم يتم تنبيبهم، ماتوا بسبب COVID-19. (الصورة: لقطة شاشة)

ومع ذلك، فإن مؤلف كتاب «ضرر لا يمكن إصلاحه» تناقض مع Sheinbaum بالقول إن تصرفات IMSS «كانت فظيعة» لأن 50.5٪ من مرضى كوفيد في المستشفى قد ماتوا، وفقًا لجدول معدل الوفيات في مختلف القطاعات الصحية.

أي أن المعهد المكسيكي سيكون الشخص الذي لديه أكبر عدد من الوفيات أثناء الطوارئ الصحية، يليه معهد الضمان الاجتماعي والخدمات للعاملين في الدولة (ISSTE)، بنسبة 40.2 في المائة؛ وزارة الصحة، بنسبة 40٪؛ أمانة البحرية، بنسبة 36.5٪؛ بتروليوس مكسيكانوس ( Pemex)، بنسبة 35.5 في المائة، وزارة الدفاع (سيدينا)، بنسبة 34 في المائة، والقطاع الخاص، بنسبة 18.7 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف الطبيب أن IMSS أبلغت عن وفاة 91.2٪ من المرضى المنبوبين، مما يجعله القطاع الوحيد الذي يتجاوز خط 90٪ بغض النظر عن حالة التنبيب التي كان فيها الضحايا.

«في CDMX، مريض واحد من كل 2 مصابين بـ COVID-19 في المستشفى في IMSS (تنبيب وليس)، وتوفي 9 من كل 10 مرضى في الأنبوب. فكر في هذه الارقام».

ستعود الكيانات الـ 32 في البلاد في وقت واحد إلى اللون الأخضر لإشارة المرور الوبائية. (الصورة: رويترز/غوستافو غراف)

ذكرت وزارة الصحة (SSA) أنه سيتم إعادة رسم الخريطة الوبائية باللون الأخضر لجميع ولايات الجمهورية المكسيكية لأول مرة الوقت حتى الآن في جائحة COVID-19.

كان آخر كيان أحمر (أعلى خطر) هو Aguascalientes قبل شهرين، كونه الوحيد الذي عاد إلى هذا المستوى بعد خمسة أشهر من الاستقرار.

وبهذه الطريقة، تم تأكيد نهاية «الموجة الرابعة» من العدوى، التي تم تشغيلها في بداية عام 2022 وتتميز بهيمنة متغير Ómicron، رسميًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا من شأنه أن يتابع التدابير التي اختارت العديد من الترسيم الانسحاب في حالات مثل العودة الكاملة إلى الأنشطة أو الاستخدام الاختياري لأقنعة الوجه في الأماكن المفتوحة. على الرغم من ذلك، شددت السلطات الصحية على أهمية عدم التخلي عن حارسك والحصول على التطعيم بجرعة معززة في مواجهة ارتفاع محتمل.

بالنسبة لخفض 18 مارس، أبلغت SsA عن 4860 إصابة جديدة و 125 حالة وفاة ناتجة عن COVID-19. وفي الوقت نفسه، هناك ما يقدر بنحو 15,498 الأصول في جميع أنحاء الجمهورية، مع باجا كاليفورنيا سور، أغواسكاليينتس، مكسيكو سيتي، تلاكسكالا وكوليما لديها أعلى الأرقام.

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