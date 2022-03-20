كورتوا: «لقد أعطينا صورة غير مقبولة»

أكد مدريد، 20 مار البلجيكي تيبوت كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه أعطى «صورة غير مقبولة» في مباراة ضد برشلونة (0-4) في كلاسيكي انتقد فيه موقف فريقه بسبب «وقف القتال في الشوط الثاني». «اليوم قدمنا صورة غير مقبولة لهذا النادي. هناك إصابات، ولكن لم يلاحظ من لعب يوم الخميس، الذي كان لهم. وجدوا الكثير من الفجوات. لم نكن مضغوطًا وتمكنا فقط من الحفاظ على ورقة نظيفة لفترة من الوقت. في الهدف الأول من المتوقع في المشاركة الأولى وفي الثانية لم نكن منتبهين جدًا أيضًا. بعد الاستراحة نعتقد أنه يمكننا العودة إلى المباراة وبعد عشر ثوان كان فيران وحده ضدي...»، قام بتحليله في Movistar+. كورتوا الذي لم يرغب في البداية في انتقاد القرارات التكتيكية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه أشار لاحقًا في قرار المغادرة دون إشارة أمامية إلى الغياب بسبب إصابة الفرنسي كريم بنزيمة. «علينا أن نتحدث عن التكتيكات داخليًا. لم تخرج البداية ولا النصف الثاني... علينا أن نناقشها داخليًا وليس هنا», بدأ, «لقد لعبنا في الكأس مع '9' وهمية وبالكاد أطلقنا النار على المرمى واليوم كان هو نفسه. لقد بدأنا بشكل جيد، كانت لدينا فرصة مع Fede (Valverde) كانت جيدة لمارك، ولكن بعد ذلك نزلنا. في نزهة الكرة، لم نعثر على الرجل الحر وأنت تعقد نفسك. ثم، في النصف الثاني لا يمكننا البدء بهذه الطريقة. هذا الدرع يتطلب القتال، وتوقفنا عن القتال في الشوط الثاني؛ كان بإمكاننا أن نترك نتيجة أوسع». رئيس 1011880 womb/jl