فيروس كورونا في الأرجنتين: تم الإبلاغ عن 1،227 إصابة و 11 حالة وفاة، وهو أدنى عدد من الوفيات خلال العام

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19) as people line in the background to be tested, in Buenos Aires, Argentina January 6, 2022. Argentina broke its record for COVID-19 infections on Wednesday, approaching 100,000 daily cases as it faces a third wave of the pandemic. REUTERS/Agustin Marcarian

ذكرت وزارة الصحة في الأمة يوم الأحد 20 مارس 2022 أنه في الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهذا هو أدنى رقم في العام . كما أبلغوا عن 1،227 إصابة. وهكذا ارتفع العدد الإجمالي للحالات منذ بداية الوباء إلى 9،007،753، في حين بلغ إجمالي الوفيات 127،494

بعد أن أعلنت مدينة بوينس آيرس أنها ستتوقف عن طلب استخدام القناع في جميع المدارس، أمس، المدير العام الثقافة والتعليم في مقاطعة بوينس آيرس، ألبرتو سيليوني، لاحظ أنه في بوينس آيرس، «يتبعون المبادئ التوجيهية لمجلس الصحة الاتحادي (COFESA)» بشأن الرعاية الصحية في الفصول الدراسية وذكر أنه حتى الآن «لا يوجد شيء جديد مع استخدام قناع».

وقال الوزير عندما تمت استشارته على راديو ريبيلدي حول قرار حكومة بوينس آيرس بإزالة ارتداء القناع الإلزامي في المدارس في مدينة بوينس آيرس. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن وزارة الصحة في إقليم بوينس آيرس هي التي تحدد الطريق وأنه، كسلطة تعليمية، «راضٍ جدًا عن الطريق».

«في هذه المرحلة، كانت حوالي 1800 مدرسة مواقع تطعيم للبنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 11 عامًا. في الوقت الحالي، يتم إجراء جميع الاحتياطات الوقائية في المدارس».

على عكس CABA، والتي من هذا الاثنين لن تتطلب أقنعة للطلاب؛ استبعد وزير التعليم في بوينس آيرس التغييرات في استخدام القناع في PBA (ماكسيميليانو لونا)

وفقًا لمجلس الصحة الفيدرالي (COFESA)، أوصت كل من لجنة الخبراء التي تقدم المشورة لوزارة الصحة في الأمة، ومجموعة العمل المعنية بالتثقيف الصحي، التي تشارك فيها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والجمعية الأرجنتينية لطب الأطفال واليونيسيف الاستمرار في الاستخدام الإلزامي للقناع، بما في ذلك إعدادات المدرسة نظرا للوقت من السنة وما يصاحب ذلك من احتمال تداول فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة .

أشار سيليوني أيضًا إلى الاستراتيجيات التي أطلقتها المحفظة التعليمية لتشجيع إعادة الاتصال المدرسي للطلاب الذين تسربوا من المدرسة بسبب الوباء، وجادلوا أنه في البداية كان هناك «حوالي 278,000 شاب» خارج نظام التعليم وأن هناك حاليًا «حوالي 278,000 شاب» 62 ألف في المدرسة الثانوية و 8,000 منهم ابتدائي».

قال سيليوني: «تستمر مهمة البحث عنهم، وسيعمل البرنامج الذي سيطلق عليه «المرافقة إلى المسارات و Relinking مع الوجود الكامل» على تعزيز التعلم»، وأوضح أنهم، في هذه الأيام، يواجهون مشكلتين: «أولئك الذين غادروا وأولئك الذين مروا الوباء دون تعلم كل ما كان علينا تعلمه».

عندما سئل عن التقييمات المدرسية وتقرير بيزا، وهو البرنامج الدولي لتقييم الطلاب، شدد سيليوني على أهمية «تقييم نظام التعليم»، لكنه أشار إلى أنهم يختلفون مع «اتحاد بيزا بسبب أعمال الاختبار والمشاكل المنهجية و عدم تولي التفسير السياسي الذي ينتهي به الأمر إلى إنتاج الأدلة».

وفيما يتعلق بالبرنامج الدولي لتقييم الطلاب (PISA)، سلطت سيليوني الضوء على أهمية «تقييم نظام التعليم» (Istock)

أعلن الوزير أنه في هذا العام الدراسي سيتم إجراء اختبارات محددة لطلاب الصف الثالث, الذين اجتازوا الصف الأول والثاني في الوباء, وأولئك في الصف السادس لمعرفة الحالة التي يدخلون فيها المدرسة الثانوية.

قرب نهاية المقابلة، أشار سيليوني إلى تدريب المعلمين وقال إن «أحد مفاتيح الأداء السليم لنظام التعليم هو نقل المعرفة. وقالت: «من أجل ذلك، فإن التدريب الأولي للمعلمين أمر ضروري، ومن ثم التدريب المستمر عندما يكونون بالفعل معلمين»، وأكدت أنهم من المحفظة التعليمية «ينشطون التعليم العالي كثيرًا والآن نناقش إعادة تصميم المناهج الدراسية».





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