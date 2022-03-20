شكوى ضد Microsoft إلى المفوضية الأوروبية لممارسات مانعة للمنافسة

وقالت مصادر مختلفة لوكالة فرانس برس ان ثلاث شركات قدمت شكوى الى المفوضية الاوروبية ضد شركة مايكروسوفت متهمة شركة التكنولوجيا الاميركية العملاقة بممارسات مانعة للمنافسة في خدماتها السحابية.

مايكروسوفت «تقوض المنافسة العادلة وتحد من اختيار المستهلك» في سوق الخدمات السحابية, واحدة من هذه الشركات, الشركة الفرنسية OVHcloud, وقال في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس.

تشكو الشركات من أنه بموجب بنود معينة في اتفاقيات ترخيص Microsoft لخدمات Office 365 الخاصة بها، تكون الرسوم أكثر تكلفة إذا كان البرنامج لا يعتمد على البنية التحتية Azure، المملوكة لمجموعة الولايات المتحدة.

كما أنها تضمن أن تجربة المستخدم أسوأ وأن هناك عدم توافق مع منتجات Microsoft الأخرى إذا لم تعمل مع Azure.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قالت مايكروسوفت إن «مزودي الخدمات السحابية الأوروبيين قاموا ببناء نماذج أعمال ناجحة باستخدام برامج وخدمات Microsoft» وأن لديهم العديد من الخيارات لاستخدامها.

وأضاف: «نحن نعمل باستمرار على تقييم أفضل السبل لدعم شركائنا وإتاحة برامج Microsoft لجميع عملائنا في جميع البيئات، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مزودي خدمات سحابية آخرين».

تم تقديم الشكوى، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة هذا الأسبوع من قبل صحيفة وول ستريت جورنال، في الصيف الماضي إلى سلطة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية.

Microsoft هي بالفعل موضوع شكوى مماثلة في أوائل عام 2021 أيضًا أمام المفوضية الأوروبية من قبل مجموعة أخرى من الشركات.

تلقت الولايات المتحدة العملاقة عدة غرامات من بروكسل لممارسات مانعة للمنافسة مرتبطة بمتصفح Internet Explorer أو نظام تشغيل Windows أو قواعد ترخيص البرامج الخاصة بها.

جوب/إلك/فك-ريب/أوهو/dbh/it