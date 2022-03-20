أبلغت كولومبيا عن 693 إصابة جديدة بـ covid-19 في 20 مارس

Fotografía de archivo en la que se registró a una enfermera al preparar una dosis de una vacuna contra la covid-19, antes de aplicársela a una mujer, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

ذكرت وزارة الصحة، يوم الأحد 20 مارس 2022، 542 حالة جديدة من covid-19 في كولومبيا. في الـ 24 ساعة الماضية، تمت معالجة 21،368 اختبارًا، منها 8،394 PCR و 12,974 مستضدات.

كما يشير التقرير إلى أن 18 كولومبيا لقوا حتفهم بسبب المرض في اليوم الأخير. وبهذه الطريقة، تصل البلاد إلى ما مجموعه 139,452 حالة وفاة بسبب الفيروس منذ بداية الوباء.

من خلال تجميع جميع الأرقام، وصلت كولومبيا إلى ما مجموعه 6،081,131 إصابة، منها 5,669 حالة نشطة و 5,913,303 تتوافق مع الحالات الإيجابية التي تمكنت بالفعل من التغلب على المرض.

تقرير Covid-19 في كولومبيا يوم الأحد 20 مارس 2022

أما بالنسبة للمناطق التي بها أكثر الحالات المبلغ عنها، فإن بوغوتا تؤدي إلى 224 مصابا، تليها كونديناماركا مع 67 عدوى وفي المركز الثالث فالي ديل كاوكا مع 57.

تقرير الأقسام عن covid-19 في كولومبيا يوم الأحد 20 مارس 2022

هناك 299 تكتل في البلاد. المناطق هي: أنتيوكيا، أتلانتيكو، بارانكويلا، بوغوتا، بوياكا، كالداس، كاكيتا، كاساناري، سيزار، شوكو، كونديناماركا، غوينيا غوافياري، هويلا، لا غواجيرا، ماغدالينا، ميتا، نارينيو، بوتومايو، كينديو، ريسارالدا، سوكري، فالي ديل كاو كاليفورنيا، فوبيس.

هذه هي الطريقة التي يسير بها التطعيم في البلاد

يشير أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة أيضًا إلى أنه اعتبارًا من الساعة 11:59 يوم الجمعة 18 مارس 2022، تم بالفعل تطبيق ما مجموعه 79,665,183 جرعة من اللقاح ضد covid-19 في كولومبيا.

تقرير خطة التطعيم الوطنية في كولومبيا يوم الأحد الثاني من عام 2022

وفقًا للتقرير نفسه، فإن عدد الكولومبيين الذين لديهم جدول تطعيم كامل، أي أولئك الذين تلقوا بالفعل جرعتين من البيولوجية، يبلغ حاليًا 28,115,233 شخصًا، بينما تم تحصين 6290,927 شخصًا بجرعات واحدة. وبالمثل، تم تطبيق 9,824,856 جرعة معززة.

وبالمثل، خلال اليوم الأخير، تم تطبيق ما مجموعه 107,849 لقاحًا، منها 34357 لقاح للحقنة الثانية، بينما كان 6123 لقاحًا آخر جرعة واحدة.

في الساعات القليلة الماضية، كانت التغييرات في المبادئ التوجيهية في خطة التطعيم ضد covid-19 معروفة، حيث سيتم تضمين جرعة رابعة. تم الإعلان عن ذلك من قبل جيرسو بيرمونت، مدير الترويج والوقاية في وزارة الصحة خلال مركز القيادة الموحدة.

وبالتالي، اعتبارًا من اليوم، تم التصريح بموجب القرار 419 لعام 2022، بتطبيق المعززات الثانية للمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، والذين خضعوا لعمليات زرع أو يخضعون لعلاجات مثبطة للمناعة.

وأوضح بيرمونت أن تطبيق المعززات الثانية يتم التصريح به «لجميع الأمراض مثل سرطان الدم، المايلوما، الأورام اللمفاوية، الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي، مع أمراض المناعة الذاتية، جميع أولئك الذين يتلقون العلاج المثبط للمناعة ونقص المناعة الأولية».

كما حدد أنه سيتم تطبيق هذه الجرعة الرابعة إذا رأى الطبيب المعالج أنها مناسبة بموجب معاييره الطبية، مضيفا أن الوزارة «لا ينبغي أن تضع حواجز أمام الوصول».

وحدد أن «تطبيق الداعم الثاني للسكان الذين يعانون من حالات سريرية معينة بموجب توصية طبية، سيتم بعد 30 يوما من تطبيق الجرعة الثالثة».

تعديل آخر للمبادئ التوجيهية لخطة التطعيم التي أعلنتها بيرمونت هو أنها أيدت أيضًا استخدام التطعيم غير المتجانس لإكمال الجداول الزمنية، أي أنه يمكن استخدام لقاحات أخرى غير تلك المطبقة في الجرعات الأولى للجرعات والتعزيزات الثانية.

وقال «مثلما كنا نتحدث عن التعزيزات غير المتجانسة، يسمح بالتطعيم غير المتجانس، لاستكمال المخططات».

استمر في القراءة: