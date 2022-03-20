كولو كولو يسحق فلسطين ويأخذ المركز الثاني في البطولة التشيلية

سانتياغو دي تشيلي 20 مارس تمكن كولو كولو من الارتقاء إلى المركز الثاني هذا الأحد بعد فوزه على فلسطين 5-0 في اليوم السابع من البطولة التشيلية التي يقودها كوبريسال. مع 14 وحدة تركت الرؤساء، اثنان فقط وراء منافسهم المباشر، بعد أن أظهروا أفضل وجه لهم في بلدية دي لا سيسترنا، ضد فلسطيني لم يرفع رأسه منذ أن سجل المهاجم خوان مارتن لوسيرو هدف نصف اللفة الأول في الدقيقة السادسة. كرر الأرجنتيني بعد دقائق بعد مسرحية جماعية حادة من قبل الألبو، والثالث كان مسؤولاً عن زميله الوطني بابلو سولاري. وضع إميليانو عمر الرابع بعد صليب كبير من لوسيرو وأغلق النتيجة كريستيان سانتوس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة. عشية، سحق كوبريسال كونكويمبو اليونيدو 2-1 وفاز بصدارة البطولة، وذلك بفضل أهداف لاعب الوسط فرانسيسكو ألاركون والمهاجم البنمي سيسيليو ووترمان في الشوط الثاني. في المركز الثالث، مع نفس النتيجة (14) ومع مباراة معلقة، هو Ñublense. وعلاوة على ذلك أسفل الطاولة هي Universidad Católica، التي تحتل المركز الثامن بعد سقوطها 2-3 إلى أوهيغينز، أو جامعة تشيلي، في المركز العاشر بعد أن تعادل 1-1 لكوريكو اليونيدو، التي تحتل المركز الرابع. بعد فوزه بالكأس من البطولات الأربع السابقة، يمر الصليبيون برقعة خشنة: إنهم بعيدون عن القمة - حيث هم عادة - وقد فازوا بأربع هزائم في سبعة أيام فقط. عيون الآن على مبارزة المقبل، الكلاسيكية الجامعة ضد جامعة تشيلي، في 3 أبريل. من بين الأندية السبعة عشر في الدرجة الأولى، لا يزال إيفرتون فينيا ينتظر اللعب في هذا التاريخ ضد Audax Italiano ليلة الأحد، ويوم الاثنين سيتنافس أنتوفاجاستا مع Unión La Calera و Unión Española ضد نيوبلينس. رئيس pn/cav