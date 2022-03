مفاجآت «CODA» وانتصارات في حفل توزيع جوائز هوليوود للمنتجين

لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)، 20 مارس «CODA» فوجئت بالفوز بالجائزة الكبرى في اتحاد منتجي هوليوود (جوائز PGA)، والتي تم تقديمها الليلة الماضية في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية). الفيلم، الذي بدأ بعد فوزه في مهرجان صندانس السينمائي بخيارات متواضعة في موسم الجوائز، انتهى به الأمر بالفوز بـ «قوة الكلب» كواحد من أفضل المفضلين لجائزة الأوسكار. هذا الاعتراف، الذي يضيف إلى انتصاره الأخير في جوائز نقابة الممثلين (جوائز SAG)، قد أثار الامتداد النهائي للتمثال الثمين، الذي لم يجد بعد رهانًا ثابتًا للفوز مع أسبوع للذهاب قبل الفائزين في أكاديمية هوليوود. الخيار القوي الآخر، «قوة الكلب»، أصبح فارغًا على الرغم من اجتياح الأسبوع الماضي لبافتا، اختيار النقاد وجوائز نقابة المخرجين (جوائز DGA)، والتي تم منحها للمخرجة جين كامبيون. في حالة جوائز اتحاد منتجي هوليوود (جوائز PGA)، فإن هدفهم هو الاعتراف بمنتجي الخيال المشارك. إلى جانب الجوائز المتخصصة الأخرى، فهي بمثابة بوصلة لجوائز الأوسكار، حيث يختار العديد من ناخبيها أيضًا الفئة المقابلة لنقابتهم في حفل توزيع جوائز هوليوود أكاديمي. في هذه الطبعة، ثمانية من الأفلام العشرة التي تم ترشيحها لجائزة PGA هي أيضًا مرشحة لجائزة الأوسكار. وقد فاز كل منهم من قبل «CODA»، وهو فيلم ودود عن ابنة الآباء الصم الذين لديهم موهبة كبيرة للموسيقى، والتي أنفقت أبل تي في+25 مليون دولار بعد عرضها الأول في صندانس. من جانبها، فاز فيلم «Encanto»، المستوحى من الواقعية السحرية لكولومبيا، بأفضل فيلم رسوم متحركة ضد مفضلات أخرى مثل «لوكا» و «The Mitchells vs The Machines»، الفائز الأخير في Annie، جوائز صناعة الرسوم المتحركة. في قسم التلفزيون، سيطرت «الخلافة» مرة أخرى على نوع الدراما بينما فعل «تيد لاسو» ذلك في الكوميديا، وهي فرقة انتصرت بالفعل في Emmys. فاز «Mare of Easttown» بأفضل سلسلة محدودة (المسلسلات القصيرة), «سباق السحب RuPaul» كأفضل مسابقة و «صيف الروح» كأفضل فيلم وثائقي, وبالتالي إعادة التحقق من مكانتها كمفضلة لجوائز الأوسكار. سيستمر موسم جوائز هوليوود يوم الأحد مع حفل اتحاد كتاب السيناريو ليتوج بجوائز الأوسكار في 27 مارس.