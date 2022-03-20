على مقربة من تعليق التطهير، يريد لوريانو اللعب

ميسا، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية (أسوشيتد برس) - كما لو كان يعرف، توقف كريستيان باتشي أمام خزانة رامون لوريانو وبدأ الدردشة مع فيلدر المركز هذا الأسبوع، قبل أول مباراة قبل بداية الموسم في أوكلاند.

قبل بضع دقائق فقط، كانت لوريانو قد وصفت للصحافة علاقتها الرائعة مع زميلها الدومينيكي باتشي، وهو احتمال بارز كان جزءًا من حزمة الشباب التي أقرضتها أتلانتا هذا الأسبوع للفوز بنجم القاعدة الأول مات أولسون.

التقى لوريانو وباتشي خلال استراحة الحملة في موطنهم الأصلي سانتو دومينغو. تدرب الحراس معًا، دون أن يعرفوا أنهم سيكونون شركاء. الآن، لقد طوروا علاقة حيث الأول هو المرشد.

قصف باتشي البالغ من العمر 23 عاما لوريانو البالغ من العمر 27 عاما بالأسئلة. أراد التكيف في أسرع وقت ممكن مع ناديه الجديد، بعد ست سنوات في منظمة Braves.

وقال لوريانو «عندما يسألني اسئلة، احاول دائما مساعدته». «أعتقد أنه حريص على التعلم، كما كنت في وقت ما. تحصل على روتين كل يوم، حتى تعتاد على لعبتك ويومك. إنه يفعل ذلك».

بعد ظهر ذلك اليوم نفسه، لعب لوريانو في البداية في وسط الملعب، بالنظر إلى أنه سمح له في دوري الصبار، حتى في حين أنه لا يزال معلقًا لما مجموعه 80 مباراة بعد اختبارإيجابي لعقار محظور في عام 2021.

سيغيب لوريانو عن الشهر الأول من الموسم العادي، بينما ينتهي من تطهير الجزاء.

وقال لوريانو عن المدير الذي هو في عامه الأول مع أتليتيكوس: «أنا ممتن لأن (مارك) كوتساي جاء إلي وأخبرني أنه سيلعب المباراة الأولى».

من جانبه، علق كوتساي: «أما بالنسبة لرامون، فأنت تعلم أنه يحب البيسبول. ومن الواضح أنه حرم من ذلك بسبب أفعاله الخاصة، لكنه تولى المسؤولية. إنه جزء من هذه الثقافة وهذا الفريق».

واضاف «بينما نمضي قدما، سندير عبء عمله، لان امامه 27 يوما (تبقى المباريات في ايقافه) بمجرد بدء الحملة». «وستتاح لك الفرصة للمشاركة في عدد غير قليل من الألعاب والقيام بتكرار كافٍ لتكون جاهزًا».