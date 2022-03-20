كاردوسو البرازيلي يفوز بأبرز حدث في «جولة الأندلس صن شاين»

كاديز (إسبانيا)، 20 مارس فاز المتسابق البرازيلي برناردو كاردوسو، على خلفية «موسيتو فان هيت هيليهوف»، هذا الأحد في مدينة فيجير دي لا فرونتيرا الإسبانية الفوز في سباق الجائزة الكبرى سوزوكي، أهم حدث في الأسبوع السادس من مسابقة «جولة الشمس المشرقة الأندلس» القفز على الحصان. كان الاختبار الذي صممه زعيم المسار الدولي الفنزويلي ليوبولدو بالاسيوس متطلبًا للغاية ولم يفز سوى خمسة من الأزواج الخمسين المشاركين بمكان في كسر التعادل, تقارير المنظمة. ذهبت الميدالية الفضية إلى البريطانية هولي سميث وحصانها 'فروسيلي'، آخر فريق يتنافس في التعادل الذي كان على وشك انتزاع النصر من البرازيلي، على الرغم من أنهم أوقفوا الساعة في النهاية في 40.81 ثانية، أي نصف ثانية أطول من الفائز. في المركز الثالث، أنهت المتسابق الأيرلندي سوزان فيتزباتريك مع الحصان «حكم دي كيزيغ». تنافس الزوج الفائز لأول مرة في سباق الجائزة الكبرى 4 نجوم, بعد قرار كاردوسو بالقفز مع «موسيتو فان هيت هيليهوف». الرهان الأولمبي البرازيلي على ابن الحصان هذا البالغ من العمر عشر سنوات من «إلفيس تير بوت»، وهو سليل مباشر من الأسطوري «ديامانت دي سيملي» و «نباب دي ريف» من جانب والدته. ستواجه «جولة الأندلس صن شاين 2022" أسبوعها الأخير من المنافسة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، كجزء من مسابقة شارك فيها 3500 حصان و 750 راكبًا من خمسين جنسية مختلفة. يوم الثلاثاء، ستتاح للخيول الشابة التي تتراوح أعمارهم بين خمسة وستة وسبعة فرصة أخيرة لإضافة الأصفار السبعة التي ستؤهلهم للنهائيات التي ستقام يوم الأربعاء المقبل. رئيس 1011383 جسب/سات