تحظر أستراليا تصدير خامات الألومنيوم إلى روسيا

سيدني, أستراليا, 20 مارس أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الأحد فرض حظر فوري على تصدير خامات الألمنيوم إلى روسيا, بما في ذلك الألومينا والبوكسيت, وتعهدت بإرسال المزيد من الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. يهدف حظر التصدير إلى التأثير على إنتاج الألمنيوم في روسيا, الذي يعتمد على أستراليا بنسبة 20 في المائة من الألومينا, وفقًا لبيان أصدره رئيس الوزراء سكوت موريسون, جنبا إلى جنب مع وزارات أخرى. تأتي هذه الجولة الجديدة من العقوبات ضد موسكو بعد أن فرضت كانبيرا إجراءات يوم الجمعة ضد حكم القلة أوليغ ديريباسكا, رئيس شركة الألومنيوم الروسية روسال, التي تمتلك حصة 20 في المئة في مصفاة كوينزلاند ألومينا المحدودة في جلادستون, شرق أستراليا. في الأسبوع الماضي، تعهدت شركة التعدين الأنجلو-أسترالية العملاقة ريو تينتو، الشريك الأكبر في المصفاة، بقطع جميع العلاقات التجارية مع الشركات الروسية. وقال موريسون إن حكومته تعمل مع شركاء دوليين «لوضع أقصى تكلفة وأقصى ضغط على نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للانسحاب من أوكرانيا»، في إشارة إلى غزو القوات الروسية التي أدت إلى حرب في الدولة الأوروبية. كما اعلن الرئيس عن شحن 70 الف طن من الفحم الحرارى الى اوكرانيا وزيادة 30 مليون دولار استرالى (22.3 مليون دولار امريكى او 20.1 مليون يورو) للمساعدات الانسانية. كما ستزيد الدولة الواقعة فى المحيط مساهمتها فى مواد المساعدة العسكرية الدفاعية الى اوكرانيا بما فى ذلك الذخيرة والسترات الواقية من الرصاص التى تبلغ 21 مليون دولار استرالى (15.6 مليون دولار امريكى او 14.1 مليون يورو). فرضت أستراليا، التي أرسلت بالفعل مساعدات قاتلة وإنسانية إلى أوكرانيا، عقوبات على 33 كيانا، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع الكيانات المسؤولة عن الديون السيادية، وحظرت سفر نحو 443 شخصا، بمن فيهم الرئيس بوتين وغيره من كبار القادة الروس و القلة, فضلا عن أعضاء السلطة التنفيذية و القوات المسلحة في بيلاروس. رئيس أوس - إن سي/