ما لا يقل عن سبعة قتلى عندما ينفجر لغم مع مرور حافلة في مالي

باماكو, 20 مارس قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات من جراء انفجار لغم تم تنشيطه بمرور حافلة كانوا يسافرون عليها على طريق سريع في منطقة موبتي, في وسط مالي, وقالت مصادر السلامة والصحة لإيفي. وقع الحادث أمس السبت حوالي الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي بين دينغا-أورو وتاكوتالا على الطريق بين كونا وسيفاري، وأوضحت المصادر أن من بين المصابين هناك عدة في حالة خطيرة. وأكدت المصادر أن الجرحى دخلوا مستشفى دولو في بلدة سيفاري. تعاني مالي من حالة معقدة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي مع وجود الجماعات الجهادية التي تكثف هجماتها على السكان المدنيين والجيش المالي والقوات الأجنبية وقوات الأمم المتحدة. و بالإضافة إلى ذلك, حدث انقلابان في أقل من عام, و بعد ذلك بدأت عملية انتقالية لم تتوج بعد بانتظار إجراء انتخابات عامة لم تجر بعد. رئيس معرف فب