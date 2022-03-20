4 قتلى على الأقل عندما اصطدمت سيارة بمجموعة في جنوب بلجيكا

بروكسل, 20 مارس ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد اصطدام سيارة في مجموعة تحتفل بالكرنفال هذا الصباح في بلدة Strépy-Bracquegnies جنوب بلجيكا, ذكرت الشبكات الناطقة بالفرنسية RTBF و RTL. خفضت الشرطة المحلية الرقم المعطى في البداية وهو خمس وفيات إلى أربعة، كما أبلغت عن 7 إصابات خطيرة و 15 إصابة طفيفة، وفقا ل RTBF. ألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم بعد الضربة, الأشخاص الذين كانوا يسافرون في السيارة المتورطين. قام عمدة المدينة، جاك جوبرت، بتفعيل خطة الكارثة. «دهست سيارة مسرعة الحشد الذي تجمع لمشاهدة جيل تلتقط. وتابع السائق في طريقه لكننا اعترضنا عليه»، قال عضو المجلس في تصريحات جمعت في صحيفة «لو سوير». وذكر شهود عيان ان حوالى الساعة 5.00 (4.00 بتوقيت جرينتش) اجتاحت سيارة «خارج الهواء» عشرات الاشخاص الذين يرافقون مجموعة من جيل، وهو الطابع التقليدى لكرنفال بينش (الذى اعترفت اليونسكو باحتفاله كموقع للتراث العالمى) ومدن اخرى فى جنوب بلجيكا. وصلت ثماني سيارات إسعاف إلى المكان لمساعدة الجرحى وتم إنشاء المركز الرياضي في المدينة كمركز للطوارئ، حيث تهتم خلية من علماء النفس بالأشخاص الذين يحضرون هذا الاحتفال بالكرنفال. «لا توجد كلمات، إنه رعب. عند الوصول إلى مكان الحادث بعد فترة طويلة من الكارثة، ورؤية تلك الجثث متناثرة على الطريق، والناس الذين يعانون... لا يمكنك تخيل أن هذا يمكن أن يكون موجودًا، ولسوء الحظ، هذا ما يحدث. لا توجد كلمات، إنها دراماتيكية»، قال جوبرت. وقال مقدم RTL فابريس كوليغنون، الذي كان يشارك في الاحتفالات، إن المجموعة، التي تضم حوالي 150 شخصًا وفقًا له، كانت في طريقها حول المدينة عندما فجأة «سمعنا ضوضاء هائلة قادمة من الخلف واصطدمت السيارة حرفيًا بمجموعة الأشخاص». «لقد كان مشهدًا لم أعتقد أبدًا أنني سأراه في حياتي. تسارعت السيارة وعندما أدركنا أن شيئًا ما يحدث، كان الجميع على الأرض. كان الناس يصرخون. كانت هناك موسيقى وابتسامات وبعد ثلاث ثوان، صرخات. لقد كان مروعا». اتصلت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، بالعمدة، من بين أمور أخرى، لمعرفة ما إذا كان يمكن استبعاد هجوم إرهابي. وسيعقد مكتب المدعي العام مؤتمرا صحفيا طوال الصباح لتقديم تقرير عن الحدث. رئيس رجا/بي