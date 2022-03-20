وسيط آسيان لبورما يجتمع مع أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المخلوع

بانكوك، 20 مارس يلتقي المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى بورما، الوزير الكمبودي بارك سوخون، خلال زيارته للبلاد مع أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي حكم حتى الانقلاب العسكري في فبراير 2021، حسبما أكد المجلس العسكري البورمي لإيفي يوم الأحد. وقال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري للانقلاب لايف في رسالة بعث بها عبر تطبيق الهاتف المحمول دون تحديد اسماء السياسيين «انه سيلتقي (ممثلي) الاحزاب السياسية بما فيها الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية». وقد اعترض المجلس العسكري البورمي حتى الآن على أي إمكانية لعقد اجتماع مبعوث رابطة أمم جنوب شرق آسيا مع زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ومستشارة الدولة المخلوعة، أونغ سان سو كي، التي ظلت قيد الاعتقال منذ الساعات الأولى من الانتفاضة العسكرية في 1 شباط/فبراير من العام الماضي. منذ la asonada، حُكم على سو كي، التي اجتاحت حزبها انتخابات نوفمبر 2020 وكانت مع بقية النواب في العاصمة البورمية لتنصيب الهيئة التشريعية الجديدة عندما استولى الجيش على السلطة، بالسجن لمدة 6 سنوات ولا تزال تواجه عشرات الإجراءات القضائية. ويعتزم وسيط الاسيان الوصول الى بورما يوم الاحد «بهدف خلق حالة مواتية تؤدى الى انهاء العنف» فى بورما وسيضع جدول اعمال عمله من الاثنين الى الاربعاء. ستكون هذه أول رحلة للمبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهو رقم تم الاتفاق عليه في أبريل من العام الماضي بين قادة جنوب شرق آسيا وزعيم الانقلاب، مين أونغ هلينغ، بعد فشل سلفه - الذي لم يزور بورما -. ولم يحدد الوزير الكمبودى، على عكس سلفه بروناى اريوان يوسوف، شروطا او مطالب على المجلس العسكرى البورمى للقيام بهذه الرحلة، وهو قرار انتقدته بعض الحكومات فى المنطقة. وذكر بنوم بنه ان المحادثات خلال هذه الزيارة ستدور حول نقاط التوافق الخمس التى حددها القادة السياسيون للكتلة والانقلاب البورمى، بما فى ذلك "الوقف الفوري للعنف" ضد المدنيين و "حوار بناء" يضم جميع الاطراف. على الرغم من الاتفاق، تعتبر رابطة أمم جنوب شرق آسيا أنه منذ ذلك الحين اتخذ المجلس العسكري البورمي خطوات «غير كافية» نحو تنفيذ الاتفاقية، وحتى لهذا السبب اعترض على مشاركة مين أونغ هلينغ في اجتماعات قادة الكتلة. كانت بورما غارقة في أزمة اجتماعية وسياسية وإنسانية عميقة منذ الانقلاب الذي أنهى الحكم الديمقراطي وفرض نظام القمع العنيف على المعارضة. يبرر الجيش الانقلاب بسبب تزوير مزعوم خلال الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2020، والتي ألغيت نتيجتها والتي اجتاحت فيها العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية، كما فعلت في عام 2015، بتأييد من المراقبين الدوليين. وبالإضافة إلى سو كي، قال التشكيل السياسي هذا الأسبوع إنه بعد الانقلاب، ألقت السلطات القبض على 832 من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، منهم 16 لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز و 645 لا يزالون خلف القضبان. وفي تقرير صدر مؤخرا، اتهمت الأمم المتحدة الجيش البورمي بقتل المدنيين واعتقالهم وتعذيبهم على نطاق واسع، في حين أن رابطة أونيجي البورمية لمساعدة السجناء السياسيين تحسب ما لا يقل عن 687 1 حالة وفاة بسبب القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات. تأسست الآسيان في عام 1967 وتتكون اليوم من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبورما.