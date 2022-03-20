تم تأجيل مباراة فاصلة أخرى في أوقيانوسيا بسبب COVID

الدوحة، قطر (أسوشيتد برس) - أصبحت جزر كوك ثاني دولة تتنافس في تصفيات أوقيانوسيا لكأس العالم التي تم تأجيل مباراتها بسبب حالات COVID-19 الإيجابية.

أفاد اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم أن المباريات بين جزر كوك وهايتي وفانواتو وجزر سليمان, للمجموعة A, لن يتم لعبها يوم الأحد.

وقال الفيفا إن فانواتو انسحبت من بطولة خروج المغلوب في الدوحة، قطر، بعد أن ثبتت إصابة غالبية فريقه بالفيروس. وفقًا للاتحاد القاري، «أظهر العديد من اللاعبين من جزر كوك إيجابية».

ظهرت جزر كوك لأول مرة يوم الخميس بهزيمة 2-0 أمام جزر سليمان. تم تأجيل مباراة فانواتو ضد تاهيتي.

في اليوم الأول من Pool B يوم الجمعة، هزمت نيوزيلندا بابوا غينيا الجديدة 1-0 وفاز فيجي على كاليدونيا الجديدة 2-1.

الفائز في نهائي أوقيانوسيا، الذي سيلعب في 30 مارس، سيلعب مباراة فاصلة في يونيو ضد الرابع من تصفيات الكونكاكاف. سيتأهل الفائز لكأس العالم قطر الذي سيبدأ في نوفمبر.